الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار
الدولار
18 حجم الخط

سعر صرف الدولار، شهد سعر صرف الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه، بنحو 8 قروش، خلال ختام حركة تعاملات الأسبوع، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية. 

أسعار الدولار في البنوك اليوم

 وفق آخر تحديثات الأسعار، جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كما يلي:
47.46 جنيها للشراء.
47.60 جنيها للبيع. 

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:
47.49 جنيها للشراء.
47.59 جنيها للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، فقد سجل الدولار:

47.49 جنيها للشراء.
47.59 جنيها للبيع.

نرشح لك: الدولار وصل لكام فى بنك كريدى أجريكول؟ 
أما في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند:

47.49 جنيها للشراء.
47.59 جنيها للبيع.

الدولار وصل كام فى بنك قطر الوطنى؟

وفي بنك قطر الوطنى، استقرت الأسعار عند:

47.49 جنيها للشراء.
47.59 جنيها للبيع.

<span style=
سعر الدولار، فيتو

أهمية الدولار داخل البنوك المصرية

يُعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولا داخل البنوك المصرية نظرا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية. وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعره استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي.

الدولار كمقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

<span style=
الدولار، فيتو

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

-الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.

-السيطرة على معدلات التضخم.

-زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.

<span style=
سعر الدولار اليوم، فيتو

هيمنة الدولار عالميا

تستمد قوة الدولار جزءا كبيرا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

نرشح لك: الدولار وصل لكام النهارده ؟ 

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجهة الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار فى البنك المركزى المصرى الدولار في البنك المركزي الدولار فيتو الدولار فى البنوك الدولار في البنك الدولار وصل لكام النهارده الدولار وصل لكام السعر الرسمي للدولار سعر الدولار مباشر سعر الدولار فيتو سعر صرف الدولار

مواد متعلقة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 11-12-2025

تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025

خطوة لدعم مستقبل الصعيد.. ساويرس وشغلني يطلقان مشروع تشغيل الشباب.. توفير فرص عمل حقيقية وتعزيز التنمية الاقتصادية

بعد قرار الفيدرالي اليوم، ترقب حذر في حركة مؤشر الذهب العالمية

الأكثر قراءة

تشكيل الأردن المتوقع ضد العراق في ربع نهائي كأس العرب

تشكيل العراق المتوقع ضد الأردن في ربع نهائي كأس العرب

موعد مباراة العراق والأردن في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

بالأسماء، مصرع 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بشبرا مصر

انتشال 4 مصابين من أسفل أنقاض عقار بولاق الدكرور، والحماية المدنية تواصل البحث عن ناجين

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوداني اليوم

الخطيب يعتذر عن عدم المشاركة في المؤتمر العربي لجامعة هارفارد الأمريكية

خدمات

المزيد

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوداني اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الشاطر" العملاق الفلكي ومبتكر النظام الشمسي

تفسير حلم شراء ملابس جديدة في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الآخرة لقضاء الحاجة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads