تفاصيل شهادات الادخار الحالية في البنك الزراعي

يبحث الكثير من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل شهادات الادخار المتاحة في فروع البنك.

وأوضح مسؤولون البنك الزراعي أن الشهادات الادخارية المتاحة في البنك الزراعي حاليًّا هي كالآتي:

شهادة الخير الجديدة هي شهادة ادخارية مدتها 3 سنوات تمنح لحضرتك عائد دوري مميز ثابت طوال مدة الشهادة.

سعر الفائدة 19% في حالة دورية العائد شهريًّا.

سعر الفائدة 19.5% في حالة دورية عائد سنويًّا (يضاف سنويًّا)

فئات الشهادة تبدأ من 1000 جنيه مصري ومضاعفتها.

يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر وفق الشروط والأحكام.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وفق الشروط والأحكام.

يتم فتح حساب توفير أو جاري على حسب طلب العميل لتحويل العائد الدوري عليه.



الأوراق المطلوبة

صورة البطاقة الشخصية السارية.

يمكن للعميل أن يقدم على الشهادة من خلال جميع فروع البنك المنتشرة في جميع المحافظات.



ومن جانب آخر كشف البنك الزراعي عن مزايا بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية.

وتضمن قائمة مزايا حسابات المعاملات الإسلامية في البنك الزراعي ما يلي:

1-ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

2-السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

3-إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

4-استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

5-بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

6-البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

7-تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

8-خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

9-إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

10-كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

مميزات قرض الأوعية الادخارية للبنك الزراعي

ومن جانب آخر حدد البنك الزراعي المصري مزايا وشروط منح قرض بضمان الأوعية الادخارية في فروع البنك.

وتشمل قائمة مزايا قرض الأوعية الادخارية في البنك الزراعي ما يلي:

بدون ضامن.

تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

سرعة في إجراءات منح القرض.

أسعار فائدة تنافسية.

إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

بدون مصروفات إدارية.

المستندات المطلوبة في قرض الأوعية الادخارية

مستند الوعاء الادخاري.

طلب تمويل.

بطاقة الرقم القومي.

تطبق الشروط والأحكام.

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