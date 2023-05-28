الأحد 28 مايو 2023
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اقتصاد

تفاصيل وشروط قرض كارت المشتريات من بنك أبوظبي الأول

بنك أبو ظبي الأول،
بنك أبو ظبي الأول، فيتو

أعلن بنك أبو ظبي الأول عن توفير قروض بضمان كارت مشتريات والتسديد على 10 سنوات، ويحق لأي شخص التقديم على القرض.

 

شروط قرض كارت المشتريات 

وأوضح بنك أبوظبي الأول أن هناك شروطا للحصول على قرض كارت المشتريات:

1- كارت مشتريات صادرة عن طريق أي بنك داخل أو خارج مصر، وذلك لمراجعة جميع تعاملات العملاء المالية السابقة، وتكون ضمانا للقرض.

2 - يجب أن تكون البطاقة الشخصية سارية وسليمة وفيزا المشتريات يجب أن تكون سارية وسليمة.

3 - يتم تحديد موعد للاستعلام عن المنزل.

4 - يحق لأي شخص لديه كارت مشتريات التقديم على القرض.

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تفاصيل قرض كارت المشتريات 

وكشف بنك أبو ظبي الأول عن قيمة قرض كارت المشتريات المتاح من بنك أبو ظبي الأول، وهي كالتالي:

  • 100 ألف ج، شاملة الفائدة على 10 سنوات، الدفع شهري أو سنوي من خلال البنك مباشر أو الخصم شهري من الفيزا مباشرة.
  • 200 ألف ج، شاملة الفائدة على 10 سنوات، الدفع شهري أو سنوي من خلال البنك مباشرة، أو الخصم شهري من الفيزا مباشرة.
  • 300 ألف ج، شاملة الفاائدة على 10 سنوات، الدفع شهري أو سنوي من خلال البنك مباشرة، أو الخصم شهري من الفيزا مباشرة.
  • 400 ألف ج، شاملة الفائدة على 10 سنوات، الدفع شهري أو سنوي من خلال البنك مباشرة، أو الخصم الشهري من الفيزا مباشرة.
  • 500 ألف ج، شاملة الفائدة على 10 سنوات، الدفع شهري أو سنوي من خلال البنك مباشرة، أو الخصم الشهري من الفيزا مباشرة.

 

كارت مشتريات بنك أبو ظبي الإسلامي 

وفي سياق متصل، أعلن بنك أبو ظبي الإسلامي عن توفير قروض بضمان كارت مشتريات والتسديد على 10 سنوات، مؤكدا أنه يحق لأي شخص التقديم على القرض، لكن وفق عدد من الشروط الي تم تحديدها لإتمام عملية التمويل للعملاء.


قروض فيزا المشتريات من بنك أبو ظبي الإسلامي 

وشملت قائمة الشروط الخاصة بقروض بنك أبو ظبي بضمان كارت المشتريات، ما يلي:

1- كارت مشتريات صادرة عن طريق أي بنك داخل أو خارج مصر، وذلك لمراجعه جميع تعاملات العميل المالية السابقة، وتكون ضمانا للقرض.

2 - يجب أن تكون البطاقة الشخصية سارية وسليمة، وفيزا المشتريات يجب أن تكون سارية وسليمة.

3 - يتم تحديد موعد للاستعلام عن المنزل.

4 - يحق لأي شخص لديه كارت مشتريات التقديم على القرض.

 

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القروض المتاحة:

  • 50 ألف ج، ويتم السداد 75 ألفا شاملة الفائدة، على 10 سنوات، والدفع شهري أو سنوي من خلال البنك مباشرة، أو الخصم شهري من الفيزا مباشرة.
  • 100 ألف ج، يتم السداد 140 ألفا شاملة الفائدة على 10 سنوات.
  • 200 ألف، يتم السداد 240 ألفا شاملة الفائدة على 10 سنوات.
  • 300 ألف ج.، يتم السداد 330 ألف، شامله الفائدة على 10 سنوات.
  • 400 ألف، يتم السداد 440 ألفا، شاملة الفائدة على 10 سنوات.

حدد مصرف أبوظبي الإسلامي  عددا من المستندات المطلوبة لإصدار فيزا المشتريات للعملاء من كل فروع البنك المتاحة.

تفاصيل إصدار فيزا المشتريات من مصرف أبوظبي الإسلامي 

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي إنه بالنسبة للعملاء الموظفين: مطلوب خطاب من إدارة الموارد البشرية، يوضح المنصب الوظيفي وتاريخ التعيين والدخل الشهري أو خطاب تحويل المرتب.

بالنسبة للعملاء العاملين في نشاط حر: السجل تجاري حديث عن آخر ثلاثة أشهر، وبطاقة ضريبية سارية وكشف حساب بنكى عن آخر ستة أشهر.

بالنسبة للعملاء الذين يتمتعون بتغطية نقدية كاملة: العملاء الذين يحتفظون بوديعة (وديعة لأجل أو صكوك أو حساب مدخرات) في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر يستطيعون الحصول على بطاقة الكاش باك بضمان هذه الحسابات.

 

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وأكد البنك أنه يجب تقديم بطاقة الرقم القومي (جواز السفر بالنسبة للمقيمين الأجانب) في جميع الأقسام السابقة.

 

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