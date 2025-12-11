18 حجم الخط

روتين الـ7 دقائق للعناية بالبشرة في صباحات الشتاء الباردة، تصبح العناية بالبشرة تحديًا يوميًا، خاصة مع ضيق الوقت والانشغال الصباحي لكل امرأة.





لذلك يعد “روتين الـ7 دقائق” حل عملي وسريع يمنح البشرة الانتعاش والترطيب والحماية دون تعقيد أو خطوات طويلة، هذا الروتين الصباحي البسيط الذي يثبت فعاليته لأنه يعتمد على أساسيات علمية في الترطيب والتنظيف والحماية، ويُناسب كل أنواع البشرة تقريبًا إذا تم اختيار المنتجات المناسبة.



وفي السطور التالية نقدم تقريرًا مفصلًا وشاملًا عن روتين الـ7 دقائق للعناية بالبشرة في الشتاء، مع شرح الخطوات وفوائدها، وكيف يمكن للمرأة تطبيقه بسهولة قبل الخروج لمواجهة برودة الجو، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.





لماذا تحتاج بشرتك إلى روتين خاص في صباحات الشتاء؟



يُعد الشتاء من أقسى الفصول على البشرة، فالجفاف، والبرودة، والهواء الساخن داخل المنازل كلها عوامل تسحب الرطوبة الطبيعية من الجلد.

كما أن الاندفاع الصباحي للذهاب إلى العمل أو المدرسة يجعل كثيرًا من النساء يتجاهلن العناية ببشرتهن، مما يؤدي إلى:

شدّ وجفاف مزعج بعد غسل الوجه.

تقشّر حول الأنف والشفاه.

باهتان اللون وظهور شحوب شتوي واضح.

حساسية واحمرار نتيجة فقدان حاجز الترطيب.

زيادة الخطوط الدقيقة بسبب نقص الماء داخل الخلايا.



روتين الـ7 دقائق يعالج كل ذلك بأبسط الخطوات، ويركز على “الحماية والترطيب” وهي خط الدفاع الأول للبشرة من برد الشتاء.

روتين الـ7 دقائق خطوة بخطوة



الخطوة الأولى: تنظيف لطيف – دقيقة واحدة

ابدئي يومك بغسول لطيف خالٍ من السلفات والكحول، ويفضل أن يكون قوامه كريمي بدلًا من الجل. في الشتاء، لا تحتاج البشرة إلى تنظيف قاسٍ، بل إلى إزالة الزيوت البسيطة والعرق المتراكم أثناء النوم.

نصيحة مهمة:

استخدمي ماء فاتر—ليس ساخن—لأن الماء الساخن يزيد الجفاف والتقشير.

دقيقة واحدة من التدليك اللطيف تكفي لتنشيط الدورة الدموية وتجهيز البشرة لاستقبال الترطيب.

الخطوة الثانية: تونر مرطب أو ماء الورد – نصف دقيقة

اختاري تونرًا يحتوي على الجلسرين أو حمض الهيالورونيك. في الشتاء، التونر ليس فقط لإعادة توازن البشرة، بل لإضافة طبقة ترطيب أولية تمنع الجفاف.

يمكن استخدام ماء ورد نقي كبديل ممتاز يعطي انتعاشًا ويقلل الانتفاخ الخفيف الصباحي.

الخطوة الثالثة: سيروم الترطيب العميق – دقيقة واحدة

السيروم خطوة لا يمكن الاستغناء عنها في الشتاء، لأنه يحمل مكونات مركّزة تخترق طبقات الجلد العميقة.

أفضل أنواع السيروم لصباحات الشتاء:

الهيالورونيك أسيد للترطيب العميق.

فيتامين B5 لتهدئة البشرة الجافة.

النياسيناميد للحماية وتوحيد اللون.

سيروم السراميد لإعادة بناء حاجز البشرة.

ضعي 3 قطرات فقط ودلكيها بحركات دائرية نحو الأعلى.

الخطوة الرابعة: كريم مرطب غني – دقيقتان

هذه أهم خطوة في الروتين، خاصة في أجواء الشتاء القاسية.

اختاري كريمًا مرطبًا يحتوي على:

زبدة الشيا

السراميد

الجلسرين

زيت اللوز أو الجوجوبا

قوام الكريم مهم جدًا؛ يجب أن يكون غنيًا ولكنه غير دهني حتى يناسب الخروج.

نصيحة ذهبية:

ضعي الكريم على بشرة مازالت رطبة قليلًا من السيروم لضمان “حبس الترطيب” داخل الجلد.

قومي بتوزيعه على كامل الوجه والرقبة، ومرري أصابعك على مناطق التقشير حول الأنف لأنها الأكثر تعرضًا للجفاف.

الخطوة الخامسة: كريم العين – نصف دقيقة

منطقة العين أول ما يظهر عليها التعب الشتوي؛ تتأثر بالبرد وقلة النوم والجفاف.

ضعي نقطة صغيرة أسفل كل عين ووزعيها بخفة باستخدام الإصبع البنصر لأنه الأقل ضغطًا.

اختاري كريمًا يحتوي على:

حمض الهيالورونيك

الكافيين

البانثينول

لتقليل الجفاف والانتفاخ.



الخطوة السادسة: واقي الشمس – دقيقة واحدة

على الرغم من أن الشتاء لا يبدو مشمسًا، إلا أن الأشعة فوق البنفسجية UVA المسؤولة عن التجاعيد والشيخوخة تخترق السحب. لذلك، واقي الشمس خطوة غير قابلة للتفاوض.

اختاري واقيًا خفيفًا مرطبًا بمعامل حماية 30 فأعلى، ووزعيه على الوجه والرقبة واليدين.

الواقي في الشتاء يمنع التصبغات الداكنة ويقلل الالتهاب الناتج عن الهواء البارد.

الخطوة السابعة: مرطب شفاه – نصف دقيقة

الشفاه أكثر مناطق الوجه تأثرًا بالجفاف، وقد تتشقق بسهولة في الهواء البارد.

اختاري بلسم شفاه يحتوي على:

الفازلين

شمع العسل

فيتامين E

زبدة الكاكاو

استخدميه قبل وضع أحمر الشفاه ليحافظ على مظهر صحي طوال اليوم.

أفضل مرطبات للبشرة

كيف يساعدك روتين الـ7 دقائق على الحفاظ على بشرة مشرقة طوال الشتاء؟



هذا الروتين ليس مجرد خطوات عشوائية، بل يعتمد على مبادئ أساسية:

تعزيز حاجز البشرة لمنع فقدان الماء.

حماية الجلد من الهواء البارد والتغيرات الحرارية.

تنشيط الدورة الدموية صباحًا للحصول على توهج طبيعي.

تزويد البشرة بطبقات ترطيب متعددة لمقاومة الجفاف.

تقليل احتمالية ظهور الخطوط الدقيقة الناتجة عن نقص الترطيب.

تحضير البشرة للمكياج لتبدو أكثر نعومة وثباتًا.

كما أنه يناسب كل امرأة، سواء كانت أمًا في عجلة من أمرها، طالبة جامعية، أو سيدة عاملة تحتاج روتينًا فعالًا وسريعًا قبل الخروج.

نصائح إضافية لمفعول أقوى



استخدمي بخاخ ماء ورد أو رذاذ ترطيب قبل الخروج بخمس دقائق.

ضعي طبقة خفيفة من الزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز الحلو فوق الكريم إذا كانت بشرتك شديدة الجفاف.

احرصي على شرب كوب ماء دافئ صباحًا لتعويض الجفاف الداخلي.

تجنبي الصابون القاسي وأي منتجات تحتوي كحول مرتفع.

روتين الـ7 دقائق للعناية بالبشرة في صباحات الشتاء هو سر البشرة الصحية والناعمة دون بذل وقت أو جهد. خطوات بسيطة لكن مدروسة، تمنحك حماية كاملة من الجفاف والتشققات والبهتان، وتجعلك جاهزة لاستقبال يومك بإطلالة مشرقة ومريحة. وبالالتزام به يوميًا، ستلاحظين فرقًا واضحًا في ملمس بشرتك ولمعتها خلال أسابيع قليلة، حتى في أقسى أيام الشتاء.

