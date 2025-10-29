الأربعاء 29 أكتوبر 2025
محافظات

حملة مكبرة في شرق الإسكندرية لإزالة إشغالات الباعة الجائلين

حملة مكبرة في شرق
حملة مكبرة في شرق الإسكندرية لإزالة إشغالات الباعة الجائلين

قامت المهندسة إنجى محمد فتحى رئيس حي شرق بالإسكندرية بتنفيذ حملة إزالة إشغالات صباحية بتواجد شرطة المرافق وبمشاركة إدارة إشغال الطريق. 

جامعة قنا تعلن نتيجة مسابقة أفضل كلية ومبنى

وول ستريت: موجة تسريحات جماعية تضرب كبرى الشركات الأمريكية مع صعود الذكاء الاصطناعى

ويأتي ذلك بناءً علي التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لإعادة الإنضباط للشارع وعودة الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة لتليق بالمواطن السكندري.

وشملت المناطق خلف محطة قطار سيدي جابر وشارع الطيار محمود شكري سموحه، والطريق الزراعي المطار وتعاونيات سموحه والسوق التجاري زهران.

وأسفرت الحملة عن ضبط ( ٣٥٠ ) حالة إشغال متنوع وجاري المتابعة لإزالة الإشغالات بنطاق الحى.

واهابت رئاسة حى شرق بالمواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة للإشغالات والتقنين مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء بكافة إمكانياتها فى خدمة المواطن.

