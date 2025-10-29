حملة مكبرة في شرق الإسكندرية لإزالة إشغالات الباعة الجائلين
قامت المهندسة إنجى محمد فتحى رئيس حي شرق بالإسكندرية بتنفيذ حملة إزالة إشغالات صباحية بتواجد شرطة المرافق وبمشاركة إدارة إشغال الطريق.
ويأتي ذلك بناءً علي التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لإعادة الإنضباط للشارع وعودة الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة لتليق بالمواطن السكندري.
وشملت المناطق خلف محطة قطار سيدي جابر وشارع الطيار محمود شكري سموحه، والطريق الزراعي المطار وتعاونيات سموحه والسوق التجاري زهران.
وأسفرت الحملة عن ضبط ( ٣٥٠ ) حالة إشغال متنوع وجاري المتابعة لإزالة الإشغالات بنطاق الحى.
واهابت رئاسة حى شرق بالمواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة للإشغالات والتقنين مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء بكافة إمكانياتها فى خدمة المواطن.
