الأربعاء 10 ديسمبر 2025
اقتصاد

68.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة، فيتو
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نحو 68.8 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 4.377 مليون ورقة منفذة على 153 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.959 مليون ورقة منفذة على 153 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.
هذا وقد استحوذت الأسهم على 11.59 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 88.41 % خلال الجلسة الحالية.
 

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.952 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 41940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 51351 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 19058 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4609 نقاط.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 12870 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 17053 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4426 نقطة.

