حوادث

تفاصيل القبض على عصابة سرقة التكاتك في الجيزة

ضبط عصابة لسرقة التكاتك
نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة سرقة توك توك  بدائرة مركز أوسيم، حيث تمكنت من تحديد وضبط الجناة، وهما عاطلان ممن لهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري فرد خرطوش.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا، بسرقة مركبة توك توك، بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، خصوصًا مع وجود بلاغات أخرى بسرقات مماثلة.. وتبين من خلال التحريات أن عاطلين لهما معلومات جنائية، هما من ارتكبا الواقعة.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض عليهما فى كمين أعد لهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب واقعة سرقة التوك توك المبلغ  عنه بأسلوب المغافلة، كما عثر بحوزتهما على مواد مخدرة اعترفا بحيازتها بقصد الاتجار، وسلاح ناري كانا يستخدمانه في تهديد الضحايا.  

كما اعترفا بارتكاب ٧ وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وأثناء التحقيق مع المتهمين، اعترفا بأنهما يبيعان المسروقات لشخص آخر يعلم انها مسروقة، وذلك للتصرف فيها، فتم استصدار إذن آخر من النيابة العامة، وألقي القبض عليه هو الآخر، وعثر بحوزته على عدد من مركبات التوك توك المسروقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أصدرت قرارًا بحبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس 3 عاطلين وربة منزل بتهمة السرقة بالقاهرة

تجديد حبس 3 سودانيين بتهمة السرقة في مدينة نصر

مديرية أمن الجيزة بدائرة مركز اوسيم فرد خرطوش المواد المخدرة سرقة التكاتك

