ضبط سلع تموينية ودقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود في القرى والمراكز، وتمكنت من تحرير 46 مخالفة تموينية متنوعة لقطاعي الأسواق والمحال التجارية، كما حررت 39 مخالفة أخري في قطاع المخابز.

نتائج الحملة على أسواق القرة والمدن

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط 15 شيكارة دقيق مستودعات زنة الشكارة الواحدة 30 كيلو جرام، بإجمالي 450 كيلوجرام، قبل ببعه في السوق السوداء، كما حررت مخالفة لتاجر تمويني لحيازة وتجميع سلع تموينية عبارة عن 160 كيس مكرونة منظومة، و27 زجاجة زيت تمويني، و24 كيلو سكر تمويني، كما تم ضبط 500 كيس سناكس منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي لانتهاء فترة صلاحيته طبقا لتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية المدون على كل كيس.

المضبوطات

وتمكنت الحملة أيضا من ضبط 6 شكائر دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية زنه الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالي 300 كيلو جرام معدة للبيع بالسوق السوداء، و ٥ شكائر دقيق بلدي زنة الشكارة 50 كيلو جرام قبل تهريبها للسوق السوداء،، كما حررت 3 تقارير اثبات حالة لتجار تموين لغلقهم المحل أثناء فترة العمل الرسمية، وحررت تقريربن اثبات حالة لتجار تموين لعدم الاعلان عن اسعار السلع، وتقرير اثبات حالة لتجار تموين لعدم إعطاء بون للمواطن، وحررت محضر جنحه لجزار لعدم الاعلان عن اسعار اللحوم، مخالفتبن عدم الإعلان عن الأسعار.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول.

كما شدد علي تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

