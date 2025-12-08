18 حجم الخط

تعيد قناة MBC1 عرض مسلسل مفترق طرق الذي حقق نجاحًا واسعًا وجذب اهتمام الجمهور عند عرضه الأول، ليمنح المشاهدين فرصة جديدة لمتابعة الأحداث الدرامية المثيرة التي تناولها المسلسل.

ويبحث الجمهور المحب للعمل عن مواعيد عرضه لمتابعة كل المستجدات التي تطرحها الحلقات.

مواعيد عرض مسلسل مفترق طرق على قناة MBC1

ويُعرض مسلسل مفترق طرق الآن على شاشة MBC1 من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر والخامسة مساء بتوقيت السعودية.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل مفترق طرق

ويشارك في بطولة مسلسل مفترق طرق كل من هند صبري وإياد نصار وماجد المصري وجومانا مراد، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث مسلسل مفترق طرق حول أميرة التي تجسد شخصيتها هند صبري التي يتورط زوجها، وهو شخصية مرموقة في المجتمع، في فضيحة مدوية، فلا تجد خيارا سوى العودة إلى مزاولة مهنتها لإعالة ولديها، بعد خمسة عشر عاما قضتها كربة منزل.

ومسلسل مفترق طرق مكون من ٤٥ حلقة، وهو مقتبس من عمل أجنبي وهو مسلسل The Good Wife، ومسلسل The Good Wife امتد عرضه من عام ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠١٦.

وتدور أحداث المسلسل حول أليسيا فلوريك وهي زوجة صالحة لزوجها الذي يعمل كمحامي الولاية السابق، ولكن بعد فضيحة جنسية وفساد مهينة لزوجها والقبض عليه، وجب على أليسيا إعالة أسرتها والعودة للعمل كمحامية في مكتب محاماة.

والمسلسل من بطولة جوليانا مارجوليزكريس، وكريس نوث، وجوش تشارلز جوش، ومات تشوتشري، وهو عمل مصنف دراما وجريمة وغموض.

