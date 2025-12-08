5 أفكار مختلفة لعشاء دايت خفيف قبل النوم

18 حجم الخط

اختيار عشاء خفيف قبل النوم خطوة مهمة لأي سيدة أو فتاة تسعى للحفاظ على وزنها، وتحسين نومها، وتجنب الشعور بالثِقَل أو الانتفاخ ليلًا.





الوجبة المسائية لا يجب أن تكون محرِّمة أثناء الدايت، بل الأهم أن تكون ذكية ومتوازنة، قليلة السعرات، غنية بالبروتين أو الألياف، وسهلة الهضم.



فيما يلي خمس أفكار متنوعة لعشاء دايت خفيف، مناسبة قبل النوم وتساعد على الإحساس بالشبع دون إفساد النظام الغذائي.



1- الزبادي اليوناني مع إضافات خفيفة

الزبادي اليوناني خيار مثالي للعشاء؛ لأنه غني بالبروتين وقليل الدهون (عند اختيار النوع اللايت). يساعد البروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يدعم العضلات أثناء النوم.

يمكن تناوله مع شرائح خيار أو رشة نعناع جاف وملح خفيف، أو إضافة ملعقة صغيرة من بذور الكتان أو الشيا لتحسين الهضم.

هذه الوجبة تهدّئ المعدة، وتُعد مناسبة جدًا لمن يعانون من الجوع الليلي.



2- بيضة مسلوقة مع خضار طازج

البيض من أفضل مصادر البروتين عالي الجودة، والبيضة الواحدة لا تحتوي على سعرات مرتفعة.

يمكن تناول بيضة مسلوقة مع طبق صغير من الخضار مثل الخس، الخيار، والطماطم دون إضافات دهنية.

هذا العشاء مناسب قبل النوم لأنه خفيف، لا يرفع سكر الدم، ويساعد على منع الاستيقاظ ليلًا بسبب الجوع.

3- شوربة خضار دافئة بدون نشويات

في الأجواء الباردة خاصة، تُعد شوربة الخضار الخفيفة خيارًا مثاليًا لعشاء دايت.

حضّريها من الكوسة، الجزر، البروكلي، أو الكرنب، مع توابل خفيفة ودون بطاطس أو مكرونة.

الشوربة تمنح شعورًا بالدفء والامتلاء، وترطّب الجسم، كما تساعد على النوم الهادئ دون ثِقَل على المعدة.

4- جبنة قريش أو جبنة لايت مع طماطم

الجبنة القريش أو الجبنة اللايت مصدر ممتاز للبروتين بطيء الامتصاص، ما يساعد على تقليل الجوع الليلي.

يمكن تناول كمية صغيرة مع شرائح طماطم أو خيار، ورشة زعتر أو فلفل أسود.

هذا العشاء مناسب جدًا لمن يتبعون نظام دايت طويل المدى، لأنه مشبع وخفيف في الوقت نفسه.

5- ثمرة فاكهة خفيفة مع حفنة مكسرات-

لمن يفضّلون العشاء الحلو، يمكن اختيار ثمرة فاكهة خفيفة مثل التفاح أو الكيوي مع عدد قليل من المكسرات النيئة.

توفر الفاكهة أليافًا طبيعية، بينما تمنح المكسرات دهونًا صحية تساعد على الإحساس بالرضا.

يُفضل الالتزام بكمية صغيرة حتى لا ترتفع السعرات الحرارية قبل النوم.

وجبات عشاء صحية

نصائح مهمة لعشاء دايت صحي قبل النوم



يُفضل تناول العشاء قبل النوم بساعتين على الأقل.

تجنّبي السكريات، الخبز الأبيض، والمقليات ليلًا.

احرصي على شرب كوب ماء دافئ أو أعشاب خفيفة بعد العشاء.

استمعي لإشارات جسمك، فالجوع الحقيقي يختلف عن الأكل بدافع الملل أو التوتر

