فرق مستشفى الزقازيق العام تجري 42 عملية جراحية خلال 30 ساعة متواصلة

نجحت الفرق الطبية بـ مستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية في إجراء 42 عملية جراحية خلال 30 ساعة متواصلة، محققة إنجازًا جديدًا يزيد من معدلاتها القياسية، بعد أن سجلت المستشفى سابقًا 38 عملية خلال نفس الفترة الزمنية في الأسبوعين الماضيين على مرتين متتاليتين.

ويُظهر هذا الإنجاز قدرة الفرق الطبية على التعامل مع الضغط الكبير وتقديم الخدمات الجراحية بكفاءة عالية.

تنسيق متميز بين جميع الفرق الطبية بالمستشفى

كشف الدكتور أحمد اليبلي، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الشرقية، أن العمليات التي أُجريت بالمستشفى شملت عمليات كبرى ومتقدمة تتطلب مهارات عالية.

وأكد أن هذا الإنجاز الجراحي يُعد واحدًا من أبرز المؤشرات التي تحققت بين المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس حجم الجهد المبذول والتنسيق المتميز بين جميع الفرق الطبية بالمستشفى، بهدف تقديم أفضل خدمة للمرضى والمواطنين في المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بضرورة رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والعمل المستمر على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، بما يضمن تقديم الرعاية الطبية على مدار الساعة وفق أعلى معايير الجودة.

تنوع العمليات ما بين قساطر قلبية تشخيصية وعلاجية

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن البيان التفصيلي لتلك العمليات الـ42، التي أُجريت خلال 30 ساعة متواصلة، شمل مجموعة متنوعة من الإجراءات الطبية، منها القساطر القلبية التشخيصية والعلاجية، وتركيب الدعامات ومنظمات ضربات القلب الدائمة، إلى جانب عدد من عمليات النساء والتوليد، وعمليات في تخصص العظام والجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن العمليات تضمنت حالات حرجة ومتنوعة، من بينها إجراء تفريغ نزيف بالمخ أسفل الأم الجافية، ورفع كسر منخفض بالجمجمة، واستكشاف وإصلاح قطع في العضلة القابضة للإبهام، وإصلاح جروح قطعية بالوجه، وتنظيف الإصابة بالإلية اليمنى الناتجة عن طلقة نارية خرطوش.

كما شملت العمليات تركيب شرائح ومسامير بعدة مواضع منها عظمة الكعبرة والقصبة اليسرى، إضافة إلى تركيب نصف مفصل في الفخذ الأيمن، وتركيب أسلاك معدنية بالعضد الأيسر والساعد الأيسر والقدم اليسرى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن العمليات شملت أيضًا تسليك شرايين اليد اليسرى، إلى جانب رفع وتغيير دعامة بالمثانة، مؤكدًا أن جميع العمليات الجراحية تمت بنجاح بفضل الله أولًا، ثم مهارة الفرق الطبية.

وأوضح أن الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية في مختلف أقسام المستشفى تحت إشراف الأطباء، حتى تماثلها للشفاء التام. كما قدم شكره للدكتور محمد يحيى الصادق، مدير عام المستشفى، ولكافة الفرق الطبية المشاركة، بالإضافة إلى وكيل المديرية.

