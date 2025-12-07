اليوم، قطع الكهرباء عن بعض المناطق بـ 3 محافظات لمدة 5 ساعات

18 حجم الخط

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي، عن بعض المناطق بمحافظات “الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط”، اليوم الأحد، 7 ديسمبر 2025م.

وأشارت “شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء” إلى أن انقطاع الكهرباء، يأتي في إطار خطة الشركة، للصيانة الدورية لرفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والخدمة المقدمة للمواطنين.

وقت وساعات انفصال الكهرباء

وأوضح بيان صادر عن الشركة أن أعمال الصيانة تستلزم فصل التيار الكهربائي مؤقتًا عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق الـ 3 المحافظات، مشيرًا إلى أن الانقطاعات ستكون من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا على أقصى تقدير، على أن يتم إعادة التيار تدريجيًا فور الانتهاء من الأعمال.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء في محافظة الدقهلية جاءت كالتالي:

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء في محافظة كفر الشيخ جاءت كالتالي:

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء في محافظة دمياط جاءت كالتالي:

تنبيه المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة

وأكدت الشركة في بيان لها، حرصها على تنبيه المواطنين والمؤسسات الخدمية والمستشفيات والمصالح الحكومية الواقعة في نطاق هذه المناطق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الصيانة، مشددة على أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة استباقية لصيانة المحولات والخطوط، بهدف دعم الشبكة القومية وتحقيق استقرار واستدامة التغذية الكهربائية بكفاءة أعلى.

وأكدت الشركة شمال الدلتا على أن فرق الصيانة الميدانية تعمل وفق برنامج زمني دقيق، مع التنسيق الكامل بين هندسات القطاع وغرف التحكم الرئيسية، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة التيار دون تأخير.

