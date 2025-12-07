الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، استكمال محاكمة رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو
18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة والمستشار محمد سعيد عبد الحميد، محاكمة "ح.ز.ال" رئيس مركز ومدينة المحلة سابقا ورئيس حي شرق بالإسكندرية.

وكانت المحكمة طلبت في الجلسة السابقة استخراج صورة رسمية من قضية متعلقة بذات الدعوى، وطلب حضور سكرتير عام مركز ومدينة المحلة السابق، والمرافعة للهيئة الدفاع.

 

اليوم، نظر 300 طعن على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم الأول "ح.ز.ال" 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية والمتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم محافظة الغربية.

 

تبين أولا المتهم الأول "ح.ز.ال" بصفته موظفا عموميا، رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني "م.ال.هـ" مبلغ مائتي ألف جنيه وأخذ منها مائة وأربعين ألفا، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجري تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا المتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات الأسكندرية قسم شرطة باب شرقى ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية

مواد متعلقة

اليوم، نظر 300 طعن على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

زلزال بقوة 7 درجات يضرب الحدود بين ألاسكا وكندا

الأكثر قراءة

وزير الصحة يشهد اليوم قرعة اختيار فريق بعثة الحج الطبية لعام 2026

ارتفاع جديد لليوم الرابع، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

ضبط 28 بلطجيا وهاربا من المراقبة و85 فردا وبندقية خرطوش خلال حملات بالمحافظات

قلت لعائلتي تعالوا لمباراة برايتون لتوديع الجمهور، محمد صلاح يستعد للرحيل عن ليفربول

أسباب ارتفاع مستويات الكورتيزول، ومتى يجب استشارة الطبيب؟

على طريقة سعاد حسني، مفاجآت مدوية في قضية وفاة فنانة تركية شهيرة وصدمة حول هوية المتهم

ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الثانية وموقف "لا يحسد عليه" لمنتخب مصر

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد لليوم الرابع، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

ارتفاع البتلو 55 جنيهًا والضاني 28، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads