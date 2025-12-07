الأحد 07 ديسمبر 2025
خارج الحدود

بينهم سياح، عشرات القتلى والجرحى في حريق بملهى ليلي بالهند (فيديو)

حريق بملهى ليلي بالهند،
حريق بملهى ليلي بالهند، فيتو
لقي 23 شخصًا على الأقل مصرعهم في حريق في ملهى ليلي شهير في مدينة جوا السياحية الهندية، وفق ما أعلن رئيس وزراء ولاية جوا، برامود ساوانت، ومسئولون آخرون، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد.


وقالت الشرطة إن عددًا من السياح قضوا في الحريق الذي اندلع في ملهى ليلي بمنطقة أربورا في مقاطعة شمال جوا، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء.

وجاء في منشور لساوانت على منصة "إكس": "اليوم هو يوم مؤلم جدا لنا جميعا في جوا. حادث حريق كبير في أربورا أودى بحياة 23 شخصا".

وقال: "لقد زرت موقع الحادث وأمرت بإجراء تحقيق فيه"، مشددا على أن "المسؤولين عن ذلك سيواجهون أشد الإجراءات القانونية وسيتم التعامل بحزم مع أي إهمال".

وأضاف ساوانت لصحافيين في الموقع أن "ثلاثة إلى أربعة" سياح قضوا. توفي ثلاثة أشخاص متأثرين بحروقهم، فيما توفي الآخرون بسبب الاختناق.

وتجذب جوا، المستعمرة البرتغالية السابقة على شواطئ بحر العرب، ملايين السياح كل عام بفضل ملاهيها الليلية وشواطئها الرملية وأجوائها الساحلية الهادئة.
 

