الجامعة البريطانية تحصد المركز التاسع في نهائيات بطولة تطوير حقول البترول الدولية

18 حجم الخط

حقق فريق كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية في مصر إنجازًا دوليًا جديدًا بحصوله على المركز التاسع عالميًا في نهائيات بطولة PetroCup العالمية وذلك بعد تأهلهم المستحق وحصولهم على المركز الثالث على مستوى قارة إفريقيا، وذلك بدعم ومساندة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة.

وتُعد PetroCup واحدة من أهم وأعرق المنافسات الدولية المتخصصة في محاكاة تشغيل وإدارة الحقول البترولية، حيث تجمع نخبة من أقوى الفرق الجامعية حول العالم.

محاكاة متقدمة لتطوير الخزانات البترولية

حيث شهدت منافسات النهائيات هذا العام مستوى غير مسبوق من التعقيد، حيث خاض فريق الجامعة البريطانية في مصر محاكاة متقدمة لتطوير الخزانات البترولية، وسط قيود إنتاجية متغيرة بوتيرة سريعة، ومتطلبات تشغيلية دقيقة تُدار ضمن أطر زمنية شديدة الصرامة.

كما واجه الفريق تحديات تتعلق باتخاذ قرارات اقتصادية وتشغيلية عالية الحساسية، والتعامل مع سلوك أنظمة مفاجئ يستلزم تعديلات فورية في الاستراتيجية المتبعة.

وقال الدكتور عطية محمود عطية عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة، إن مسابقة بتروكب (Petro-Cup) تعد واحدة من أهم المسابقات العالمية حيث يحاول المشاركون تخطيط وتطوير حقول النفط في بيئة واقع افتراضي، وضمّ الفريق عددًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وهم المهندسة يارا هشام فتحي، والمهندس محمد المتولي السادات، والمهندس أحمد أشرف والمهندس جون صفوت، والمهندس مينا ماجد لويس، والمهندس السعيد عبد الفتاح طلحة، والمهندسة جنى محمد سالم، والطالب علي فكي سليم، والطالب كريم أحمد شكر، والطالب علي رضا محمد، وتحت إشراف الدكتور أحمد برج.

وتمكن الفريق من الفوز في هذه المنافسة أمام نخبة من أبرز الجامعات البترولية العالمية، وأظهر مستوي متقدم من الأداء والكفاءة، عبر مختلف مراحل المحاكاة، فضلًا عن امتلاكهم مهارات الفهم العميق لآليات تطوير الحقول، إلى جانب مهارات التواصل الفعالة والقدرة على تقاسم الأدوار وتنفيذها بانسجام تام.

ورغم صعوبة الاختبارات التقنية، تمكن الفريق من إثبات قدرته على الثبات تحت الضغط وتقديم أداء استثنائي توّج بحصوله على المركز التاسع عالميًا، ويعد هذا الإنجاز شهادة حقيقية على قوة البرامج الهندسية بالجامعة البريطانية في مصر، وعلى المستوى الرفيع للتدريب والمهارات التطبيقية التي يكتسبها طلابها وخريجوها.

بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، سعادته بما حققه فريق الجامعة من إنجاز كبير يجسد قيم الجامعة في التميز، والابتكار، والعمل الجماعي، مشيرًا إلى الفريق أثبت قدرته على المنافسة في أصعب البيئات الدولية، وتمكّن من تقديم أداء تقني واستراتيجي يعكس المستوى المتقدم لمنظومتنا التعليمية.

وأضاف الدكتور "لطفي"، أن هذا الإنجاز لا يمثل الطلاب فقط، بل يمثل الجامعة ومكانتها الأكاديمية عالميًا، وستواصل الجامعة دعم طلابها للمشاركة في مثل هذه المحافل التي تصنع قادة المستقبل، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بهذا الإنجاز الدولي الذي يُضاف إلى سجلها الأكاديمي والبحثي، وتثمن الجهود المبذولة من الطلاب والمشرفين، مع الاستمرار في دعم مشاركات الطلاب في المنافسات العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.