بدء فرز الأصوات على جدول أعمال عمومية المحامين لزيادة المعاشات

بدأت منذ قليل، عملية فرز الأصوات، على جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين، لزيادة المعاشات، وذلك بعد انتهاء عملية التصويت في تمام الساعة الخامسة.

انتهاء عملية التصويت

وأغلقت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية للمحامين، برئاسة المستشار أمين عثمان، نائب رئيس النيابة الإدارية، صناديق الاقتراع على جدول أعمال الجمعية، الذي تضمن زيادة المعاشات، واعتماد الميزانيات، رسوم الدمغات والاشتراكات السنوية للعضوية.

اكتمال النصاب القانوني لعمومية المحامين

أكد أبو بكر الضوة، عضو مجلس نقابة المحامين، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة، للتصويت على زيادة المعاشات.

اكتمال النصاب القانوني للعمومية المحامين

وأضاف الضوة في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن النصاب القانوني يكتمل بتصويت ٣ آلاف محامٍ، وهو العدد الذي تجاوزه أعداد المصوتين.

وشهدت لجان التصويت في الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين، المنعقدة اليوم السبت، إقبالًا كثيفًا من جموع المحامين على مستوى الجمهورية، حيث توافد الأعضاء منذ الصباح الباكر للمشاركة في التصويت على مقترح زيادة المعاشات، الذي يعد أبرز بنود جدول الأعمال.

التصويت في الجمعية العمومية للمحامين

ويتم التصويت على كل بند من بنود الجمعية بشكل منفصل، بما يتيح للمحامين التعبير عن آرائهم بحرية كاملة، فيما يحظى مقترح زيادة المعاشات بحد أقصى 4000 جنيه وبحد أدنى 2000 جنيه باهتمام واسع من المشاركين، نظرًا لأهميته في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمحامين.

تجرى أعمال الجمعية تحت إشراف قضائي كامل، لضمان النزاهة والشفافية، فيما أكدت النقابة العامة أن الإقبال الكبير يعكس حرص المحامين على المشاركة الفعالة في صنع القرارات التي تمس مستقبلهم المهني والاجتماعي.

وصوَّت العشرات من محامين النقابات الفرعية في المحافظات على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي دعا إليه مجلس المحامين بالنقابة العامة اليوم لزيادة المعاشات.

التصويت بالجمعية العمومية للمحامين

وبدأ التصويت صباح اليوم السبت، على كل بند من بنود جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابةالمحامين، والتي يأتي أبرزها زيادة المعاشات، ورسوم الدمغات، والاشتراكات السنوية للأعضاء، بما يضمن إتاحة الرأي الكامل لأعضاء الجمعية في كل مقترح.

التصويت في الجمعية العمومية للمحامين

وتم التصويت على كل بند من بنود الجمعية بشكل منفصل، بما يتيح للمحامين التعبير عن آرائهم بحرية كاملة، فيما يحظى مقترح زيادة المعاشات بحد أقصى 4000 جنيه وبحد أدنى 2000 جنيه باهتمام واسع من المشاركين، نظرًا لأهميته في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمحامين.

زيادة معاشات المحامين

وانعقدت الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات بحد أقصى 4000 جنيه وبحد أدنى 2000 جنيه، إلى جانب مناقشة باقي بنود جدول الأعمال.

جدول أعمال عمومية المحامين

وأبرز ما جاء في جدول الأعمال؛ هو تعديل قيمة معاش المحامين والمستحقين عنهم، واعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للأعوام السابقة، إلى جانب زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين أمام المحاكم واشتراكات العضوية السنوية، فضلًا عن مناقشة تعيين مراقب حسابات جديد واعتماد رسوم الدراسة بمعهد المحاماة.

تحديث خدمات الصحفيين

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية في إطار توجه النقابة لتحديث منظومة الخدمات المقدمة لأعضائها وتحسين الأوضاع المالية لصندوق الرعاية الاجتماعية والمعاشات، وسط اهتمام واسع من جموع المحامين بجدول الأعمال الذي يتضمن قرارات مؤثرة على مختلف المستويات المهنية والمالية داخل النقابة.

الدعوة للجمعية العمومية للمحامين

وجاء نص الدعوة أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٥ تقرر دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد، يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٦ بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس للنظر في جدول الأعمال التالي:

تعديل مقدار المعاش للمحامين والمستحقين عنهم ليكون في حده الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريًا. وبحد أدنى ألف وخمسمائة جنيه بدلًا من خمسة وسبعين جنيهًا عن كل عام يجد أقصى أربعين عامًا.

تحديث خدمات الصحفيين

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية في إطار توجه النقابة لتحديث منظومة الخدمات المقدمة لأعضائها وتحسين الأوضاع المالية لصندوق الرعاية الاجتماعية والمعاشات، وسط اهتمام واسع من جموع المحامين بجدول الأعمال الذي يتضمن قرارات مؤثرة على مختلف المستويات المهنية والمالية داخل النقابة.

الدعوة للجمعية العمومية للمحامين

وجاء نص الدعوة كالتالي: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٥ تقرر دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد، يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٦ بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس للنظر في جدول الأعمال التالي:

تعديل مقدار المعاش للمحامين والمستحقين عنهم ليكون في حده الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريًا. وبحد أدنى ألف وخمسمائة جنيه بدلًا من خمسة وسبعين جنيهًا عن كل عام يجد أقصى أربعين عامًا.

ثانيًا: يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع

المستحق المقطوع معاشه طبقًا لجداول التوزيع المعمول بها بقانون المحاماة.

ثالثًا: اعتماد تقرير مجلس النقابة العامة عن أعماله في السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٠/٣١.

رابعًا: اعتماد تقرير مجلس النقابة العامة ومراقب الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات

النهائية لمجلس النقابة العامة وصندوق الرعاية والمعاشات عن أعوام ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ والقرارات الواردة بالميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥.

خامسًا: زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين لتصبح عشرة جنيهات دفعة للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنح، وعشرين جنيهًا عندها الحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنايات وثلاثين جنيهًا عندها الحضور أمام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها وخمسين جنيهًا للحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والعسكرية والنقض.

سادسًا: (أ) زيادة قيمة الاشتراك السنوي للمحامين مائة جنيه.

(ب) اعتماد رسم الدراسة المقررة بمعهد المحاماة بقيمة ثلاثة آلاف جنيه.

سابعًا: عزل مراقب الحسابات الحالي أحمد إبراهيم جادو وتعيين مراقب حسابات جديد مع تقرير أتعابه من قبل الجمعية العمومية وتعيين خبير له.

ثامنًا: يجري التصويت على مشروع اللائحة كل بند على حدة بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس – القاهرة على أن تبدأ أعمال الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

تاسعًا: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية تؤجل إلى يوم ٢٠٢٥/١٢/٢٠".

