زيادة معاش المحامين بأمر الجمعية العمومية.. تطلعات إلى 4 آلاف جنيه كمرحلة أولى.. والنقيب العام يعلن موعد الانعقاد

رفع قيمة معاش المحامي، واحد من أهم الملفات التي تضعها المجالس المتعاقبة لنقابة المحامين نصب أعينها، ولا سيما وأن الأمر مرتبط بالحالة الاقتصادية للمحامي وأسرته.

زيادة معاش المحامين

وعلى مدى تاريخ نقابة المحامين، كانت هناك مساعٍ دءوبة من قبل النقباء وأعضاء المجالس، لرفع قيمة المعاش، من خلال لجان لدراسة الموارد التي تسهم في هذه الزيادة وتحدد قيمتها.

جمعية عمومية لزيادة معاش المحامين

جاء عبد الحليم علام، نقيب المحامين واستمرت لجنة المعاشات في عملها، بل ودعا لانعقاد جمعية عمومية للموافقة على الزيادة المقرة في ديسمبر ٢٠٢٣، ولكن تعطلت أعمالها بسبب الطعون التي قدمها عدد من المحامين لبطلانها.

وقال حينها عبد الحليم علام نقيب المحامين، إنه لن يعلق على أحكام القضاء بشأن الحكم الصادر بوقف الجمعية العمومية لزيادة المعاشات وإقرار مدونة السلوك المهني للمحامين، لافتا إلى أن زيادة المعاشات ظل في مناقشات لمدة شهرين بحضور ٢٦ عضوا من أعضاء المجلس.

٤ آلاف جنيه معاش المحامي

وأوضح «علام» مؤخرًا أنه سبق وأن دعا لجمعية عمومية للتصويت على زيادة المعاشات ولكنها أوقفت عمدًا بسبب الطعون عليها، ولكن سيجدد دعوة الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات عقب الانتهاء من انتخابات النقابات الفرعية بحد أقصى 4 آلاف جنيه كمرحلة أولى، إلى أن تتم الزيادة بالشكل الذي يكفل كرامة المحامي.

موعد زيادة معاش المحامين

وقال: «معاشات المحامين تشهد تطبيق الزيادة الدورية 5%، بالإضافة لأربع منح استثنائية يتم صرفهم باستمرار كل عام في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة».

في بداية عام ٢٠٢٣ قرر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، زيادة معاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، وتطبيق هذه الزيادة.

إسهامات رجائي عطية في ملف معاشات المحامين

تعود إجراءات تطوير ورفع قيمة المعاش إلى عهد النقيب الراحل رجائي عطية، الذي أصدر قرارًا بتولى محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، مراجعة جميع هذه الملفات بأنواعها، قديمها وحديثها، والتوصية بما يراه، وفي حالة الشك في الاشتغال الفعلي بالمحاماة، يعرض على النقيب لعرضه على لجنة المعاشات إذا لزم الأمر للبت فيه.

وأكد «عطية» حينها أن زيادة إيرادات النقابة، ستوجه لتحسين خدمة العلاج ورفع المعاشات القديمة والجديدة، موضحا أن زيادة المعاشات لا تتم إلا بناء على دراسة اكتوارية تحدد ما هي القيمة أو الحد الذي نستطيع أن نرتفع إليه بالمعاشات دون حدوث رد فعل سلبي يتمثل في العجز عن صرفها.

دراسة اكتوارية لزيادة معاش المحامين

وأشار إلى أن النقابة شكلت لجنة تضم بين أعضائها خبيرين اكتواريين إضافة للمختصين من إدارات النقابة لدراسة زيادة المعاشات، وعقب الانتهاء منها ستعرض على مجلس النقابة العامة، وحال إقرارها تعرض على الجمعية العمومية للنقابة التي تملك اتخاذ قرارًا بزيادة المعاشات.

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