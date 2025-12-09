الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

المصارحة قبل المراجعة!

18 حجم الخط

 اتفق مع ما ذهب إليه الدكتور حسن علي أستاذ الإذاعة والتليفزيون بجامعة قناة السويس، بأن التوسع في الاقتراض أمر يثيرالقلق. حتى بدت الحكومة في السنوات الأخيرة وكأنها ماضية في الطريق ذاته بلا مراجعة ولا تقييم لنتائجه على المدى البعيد. 

 

ثم جاء التوسع في الجباية كحلّ سهل وسريع لزيادة الإيرادات، ونظرة واحدة لمصادر الدخل القومي تقول بوضوح ما موارد هذا الدخل الذي تتربع الضرائب على عرشه بلا منازع، وحين تتدفق الأموال إلى الخزانة بدا للبعض أن الأزمة انفرجت، فتمادَت السياسات وكأنها اكتشفت وصفة النجاح. 

 

رُفع في وجوه المواطنين شعار خشن: «عشان نبني بلدنا نجوع»، وكأن الجوع قدر لا بد منه. لكن الحقيقة التي لا تريد الحكومة رؤيتها أن الجائع لا يبني، الجائع مشغول بإشباع بطنه الجائع، وإذا لم يجد ما يسد به رمقه تحرك غضبه وتحول إلى إعصار يهدد الجميع.


في محاولة بدت للبعض وكأنه تخفف من العبء أو ربما هروب ملفات ثقيلة، فُتح الباب واسعًا أمام القطاع الخاص في أهم مجالين: الصحة والتعليم. ظنّت الحكومة أنها بهذه الخطوة أزاحت الحمل عن كتفيها، فارتاحت واعتقدت أنها وضعت يدها على الحل. 

 

لكن النتيجة كانت تسليعًا كاملًا للخدمتين الأكثر حساسية في حياة المصريين. لم تُدرك الدولة خطورة أن يستحوذ القطاع الخاص على التعليم، فشهدنا انفجارًا في عدد المدارس والمؤسسات التي لا همّ لها إلا الربح، حتى صارت أخبارها تُنشر في صفحات الحوادث أكثر من صفحات التعليم.


ولعلّ انتخابات 2025 كانت مرآة صادقة لحال المجتمع. ناخب جائع يبيع صوته بمائتي جنيه، لا لأنه فاسد، بل لأن الجوع أذلّه ودفعه لحافة الاضطرار. ومرشح تاجر لا يرى في الناخبين مواطنين، بل سوقًا انتخابية لها سعر ولها معادلات ربح وخسارة. هكذا تحولت السياسة إلى سلعة، كما تحوّل التعليم والصحة من قبل.


نعم، لا يمكن إنكار حجم ما أُنجز في مشروعات الطرق والتسليح والبنية التحتية. لكن هذه الإنجازات جاءت على حساب شيء أهم: بناء الإنسان المصري، وتشكيل وجدانه، وحماية طبقته الوسطى، وصون الفقير من السقوط في هوة الانكسار.


نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة.. مراجعة للسياسات الاقتصادية التي سحقَت الطبقة الوسطى، ودفعت الفقير إلى قبول مائة أو مائتي جنيه مقابل صوته. ومراجعة للسياسات التعليمية التي خرجت لنا أجيالًا مشوّهة الوجدان، محدودة المعرفة، ضعيفة الانتماء. ومراجعة للسياسات الصحية التي جعلت العلاج تجارة، والمريض زبونًا، بينما المستشفيات الحكومية تقاتل للبقاء.

طمنوا الناس!

طارق كامل أيقونة الريادة الرقمية في إفريقيا

المراجعات ليست رفاهية، وليست ترفًا فكريًا. إنها ضرورة وطنية عاجلة.. آخر الجسور قبل أن يتدفّق الطوفان. والأهم قبل المراجعة هو المصارحة والقبول بالنقد مهما بدا ثقيلا.. فالحق كما قيل ثقيل وبي (بتشديد الياء) وما عداه خفيف مري (بتشديد الياء أيضا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات 2025 مصادر الدخل القومي الطبقة الوسطى الحكومة الجوع التعليم الصحة الاقتراض الانتخابات فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي على هاشم

مواد متعلقة

الإعلام.. وأسئلة اللحظة الحرجة (1)

متزعلوش.. فالقلب هو الضحية!

الصحافة القومية.. تكريم الرموز وتجديد الدماء!

النمنم والأسئلة الواجبة!

وماذا بعد بطلان 49 دائرة انتخابية؟!

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

موعد مباراة العراق والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة

الغش الانتخابي وغش المدارس في قبضة الرئيس السيسي

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

سعر الريال القطري في البنوك المصرية صباح اليوم

فاركو يستضيف المقاولون في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاته، فتوى للشيخ عطية صقر عن "اسم الله الأعظم" وأسرار الأسماء الحسنى

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

ما الذي يجعل فصل الشتاء غنيمة للمؤمن؟ مفتي الجمهورية يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads