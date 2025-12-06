السبت 06 ديسمبر 2025
مصر توجه رسالة للمجتمع الدولي بعد تجديد الأمم المتحدة ولاية الأونروا

رحّبت جمهورية مصر العربية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات، وهو تجديد حظي بتأييد واسع من ١٥١ دولة عضوًا، بما يعكس التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العيش بكرامة إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم.

دور وكالة الأونروا 

وأكدت مصر فى بيان لوزارة الخارجية اليوم، دعمها الكامل للأونروا ولدورها الإنساني الأصيل، مشددة على أن دور الوكالة يظل محوريًا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، باعتبارها الجهة الرئيسية لتوفير الخدمات الأساسية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

 

قرارات الشرعية الدولي

 كما أكدت أن وجود الأونروا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجوهر قضية اللاجئين ذاتها، وبالمسؤولية الدولية تجاه إيجاد حل دائم لها وفق قرارات الشرعية الدولية.

حقوق اللاجئين الفلسطينيين

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى البناء على هذا الزخم وتعزيز جهود توفير التمويل المستدام لضمان استمرار خدمات الوكالة الحيوية، بما يسهم في صون حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

