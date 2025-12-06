أسباب تلف حساس الأكسجين بالسيارات وطرق صيانته

18 حجم الخط

تمتلك السيارات حساس الأكسجين هو المسؤول الأول عن نظام عادم سيارتك، حيث يراقب أدق التفاصيل في غازات العادم، هو الجزء الأساسي من نظام التحكم في انبعاثات السيارة.



وعندما يظهر رمز عطل يشير إلى “عطل في دائرة حساس الأكسجين” (مثل رموز $P0130$ إلى $P0167$ تقريبًا)، فهذا يعني أن هناك مشكلة في التواصل أو القراءة بين الحساس ووحدة التحكم الإلكترونية في السيارة (ECU).

أسباب تلف حساس الأكسجين

تلف السلك عند انقطاع أو تآكل في الأسلاك التي تربط الحساس بـ ECU، مشكلة في السخان (Heater): معظم حساسات الأكسجين تحتوي على سخان داخلي لمساعدتها على الوصول إلى درجة حرارة التشغيل بسرعة. فشل هذا السخان يعني عدم عمل الحساس بكفاءة.



قراءة خارج النطاق الحساس يرسل قراءات غير منطقية أو خارج النطاق الطبيعي الذي تتوقعه وحدة ECU، تلف الحساس نفسه انتهاء عمره الافتراضي أو تلوثه.



ضرارات اصلاح حساس الشكمان التالف



الوظيفة الرئيسية لحساس الأكسجين هي قياس كمية الأكسجين المتبقية في غازات العادم بعد عملية الاحتراق داخل المحرك.



التغذية الراجعة (Feedback) يرسل الحساس هذه القراءة بشكل مستمر إلى وحدة التحكم الإلكترونية (ECU)، وتعديل خليط الوقود والهواء: تستخدم ECU هذه المعلومات لتحديد ما إذا كان الخليط “غني” بالوقود (كمية أكسجين قليلة) أو “فقير” بالوقود (كمية أكسجين كثيرة)، ومن ثم تقوم بتعديل كمية الوقود المحقونة بدقة للحفاظ على نسبة احتراق مثالية (Stoichiometric Ratio).



حماية المحول الحفاز التأكد من أن الخليط مثالي يساعد المحول الحفاز (Catalytic Converter) على العمل بكفاءة لتقليل الانبعاثات الضارة.

مكان حساس الأكسجين بالسيارة

يوجد حساس الأكسجين في نظام العادم (الشكمان) قبل المحول الحفاز (Upstream Sensor) هذا هو الحساس الرئيسي المسؤول عن قياس الخليط وتعديل حقن الوقود.



وبعد المحول الحفاز ووظيفته الرئيسية هي مراقبة كفاءة عمل المحول الحفاز (البيئة) عادةً ما توجد حساسات الأكسجين في نهاية مشعب العادم أو في بداية أنبوب العادم مباشرةً. في معظم السيارات ذات الأربع سلندرات، يوجد حساسان على الأقل.



المحول الحفاز

4 – تأثيره على السيارة (سليمًا أو به مشكلة)

الحالة التأثير على السيارة الأثر على المدى الطويل

الحساس سليم أداء مثالي، كفاءة عالية في استهلاك الوقود، انبعاثات نظيفة. عمر أطول للمحول الحفاز.



حساس الأكسجين التالف زيادة استهلاك الوقود: المحرك يعمل بخليط غني جدًا بالوقود (احتراق غير كامل). ضعف في الأداء: تتردد السيارة أو تظهر صعوبة في التسارع.

إضاءة لمبة “Check Engine” (الأكثر شيوعًا). رائحة وقود غير محترق من العادم. تلف المحول الحفاز (بسبب وصول وقود غير محترق إليه)، زيادة في الانبعاثات الملوثة، وأضرار أخرى على شمعات الاحتراق.





الأسباب الرئيسية لانتشارها في المنطقة وجودة الوقود في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي جودة الوقود أو وجود إضافات غير مناسبة إلى تلوث الحساس وتلفه.



الحرارة المرتفعة

درجات الحرارة العالية تسرّع من تلف المكونات الإلكترونية والمطاطية في السيارة، بما في ذلك أسلاك وحساسات العادم.



الغبار والأتربة

البيئة المليئة بالغبار قد تؤدي إلى تآكل أسرع لأسلاك وتوصيلات الدائرة الكهربائية للحساس.

علاقة أسلوب القيادة بتلف حساس الأكسجين

العلاقة غير مباشرة لكنها موجودة:



القيادة العدوانية أو المتكررة على سرعات عالية جدًا: تؤدي إلى زيادة حرارة العادم بشكل كبير، مما يسرّع من تلف المكونات داخل الحساس.



القيادة بخلل في المحرك: إذا كنت تقود والسيارة تعاني من خلل في شمعات الاحتراق (Spark Plugs) أو الكويلات، فإن هذا يسمح بمرور وقود غير محترق بكميات كبيرة إلى العادم، مما يلوث طبقة الحساس ويُتلفه بسرعة.

تجاهل مشاكل المحرك: عدم تغيير شمعات الاحتراق أو أسلاكها في موعدها، وعدم صيانة نظام الإشعال، يؤدي إلى احتراق غير كامل، وهذا هو العدو الأول لحساس الأكسجين.



تسرب الزيت أو سائل التبريد: في حال وجود تسريب داخلي للزيت أو سائل التبريد (Antifreeze) إلى غرف الاحتراق ثم إلى العادم، فإن هذه المواد تعمل على تسميم عنصر الاستشعار في الحساس وتجعله غير قادر على القراءة بدقة.

