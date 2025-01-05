حملات مكثفة لمراقبة الأغذية في احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد بالمنوفية

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة لمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور خالد الحاج بشن حملات موسعة على أماكن بيع المواد الغذائية من هايبرات ومطاعم وسوبر ماركت وكافيهات ومخازن المواد الغذائية بنطاق المحافظة.



وأسفرت الحملة عن زيارة ٢٤ منشأة غذائية، حيث تم إعدام ٢٨ كيلو من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم تحرير ٥ محاضر اشتراطات صحية و١١ محضر شهادات صحية بإجمالي ١٦ محضرًا، بالإضافة إلى رصد ٣ منشآت تعمل بدون ترخيص.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على استمرار جهودها لضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين، والتأكد إن جميع المنشآت تراعي الإلتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

ويتم ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد، وتكثيف الحملات المرورية، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد وتنفيذا"لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية،وتنفيذًا لتعليمات السيد الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية , وفي إطار احتفالات البلاد بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد، وحرصًا من المديرية على تنفيذ تعليمات وزارة الصحة بضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.

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