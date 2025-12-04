وزيرة التنمية المحلية تهنئ المحافظات المنضمة للشبكة العالمية لمدن التعلم بالأمم المتحدة

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انضمام ثلاث مدن مصرية جديدة هي: القاهرة والمنصورة (محافظة الدقهلية)، وشبين الكوم (محافظة المنوفية) إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم لعام 2025، التابعة لـ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ليصبح إجمالي عدد المدن المصرية الأعضاء في الشبكة 10 مدن، في إنجاز يعكس التقدم المستمر الذي تحققه مصر في دعم التعلم مدى الحياة والتنمية البشرية المستدامة.

تعزيز سياسات التعلم الشامل

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا الانضمام يأتي تتويجًا لجهود الوزارة والمحافظات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حيث تم إعداد ملفات ترشيح المدن الثلاث وفقًا لمعايير اليونسكو، والتي تشمل تعزيز سياسات التعلم الشامل، وتوفير فرص تدريبية وتنموية لجميع الفئات.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن انضمام القاهرة والمنصورة وشبين الكوم يمثل إضافة نوعية للشبكة العالمية، حيث تتمتع هذه المدن بإرث ثقافي وتعليمي كبير، إلى جانب برامج ومبادرات طموحة تهدف إلى تمكين الشباب والمرأة، وتحقيق شمول مجتمعي من خلال التعلم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تعزيز التعلم مدى الحياة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأجندة مصر 2030.

وتقدمت الدكتورة منال عوض بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، علي جهود اللجنة ووزارة التعليم العالي في هذا الملف والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجميع العاملين والقطاعات المعنية بالمحافظات للانضمام لشبكة مدن التعلم باليونسكو، كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود قطاع التعاون الدولي بالوزارة لما قدمه من دعم فني وتنسيقي للمحافظات في إعداد ملفات متميزة، مما أسهم في انضمامها إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم.

