الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تهنئ المحافظات المنضمة للشبكة العالمية لمدن التعلم بالأمم المتحدة

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انضمام ثلاث مدن مصرية جديدة هي: القاهرة والمنصورة (محافظة الدقهلية)، وشبين الكوم (محافظة المنوفية) إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم لعام 2025، التابعة لـ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ليصبح إجمالي عدد المدن المصرية الأعضاء في الشبكة 10 مدن، في إنجاز يعكس التقدم المستمر الذي تحققه مصر في دعم التعلم مدى الحياة والتنمية البشرية المستدامة.

منال عوض: إزالة أعمال مخالفة في 5 مباني ببلبيس و9 عقارات بالسلام

منال عوض: الحفاظ على البيئة ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة

تعزيز سياسات التعلم الشامل

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا الانضمام يأتي تتويجًا لجهود الوزارة والمحافظات  بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حيث تم إعداد ملفات ترشيح المدن الثلاث وفقًا لمعايير اليونسكو، والتي تشمل تعزيز سياسات التعلم الشامل،  وتوفير فرص تدريبية وتنموية لجميع الفئات.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن انضمام القاهرة والمنصورة وشبين الكوم يمثل إضافة نوعية للشبكة العالمية، حيث تتمتع هذه المدن بإرث ثقافي وتعليمي كبير، إلى جانب برامج ومبادرات طموحة تهدف إلى تمكين الشباب والمرأة، وتحقيق شمول مجتمعي من خلال التعلم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تعزيز التعلم مدى الحياة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأجندة مصر 2030.

وتقدمت الدكتورة منال عوض بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، علي جهود اللجنة ووزارة التعليم العالي في هذا الملف  والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجميع العاملين والقطاعات المعنية بالمحافظات للانضمام لشبكة مدن التعلم باليونسكو، كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود قطاع التعاون الدولي بالوزارة لما قدمه من دعم فني وتنسيقي للمحافظات في إعداد ملفات متميزة، مما أسهم في انضمامها إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض التنمية المستدامة القائم بأعمال وزير البيئة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو محافظة الدقهلية محافظة المنوفية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو

مواد متعلقة

منال عوض: تنفيذ آلاف المشروعات في البنية التحتية باستثمارات 32 مليار جنيه

منال عوض: لا بد من الاعتراف باحتياجات الدول الأفريقية لتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة

منال عوض: تطوير الطرق وشبكة الإنارة بمحيط المتحف الكبير بتكلفة 520 مليون جنيه

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة قطر وسوريا في كأس العرب

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

دار الإفتاء: البِشْعَة ممارسة محرمة شرعا ومُنافية لمقاصد الشريعة

كأس العرب، منتخب تونس يتقدم على فلسطين 0/1 في الشوط الأول (فيديو)

قائمة سيدات سلة الأهلي لبطولة إفريقيا للأندية

خدمات

المزيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تاريخ جامع السفاحية في حلب، وهذا سر التسمية

دار الإفتاء: البِشْعَة ممارسة محرمة شرعا ومُنافية لمقاصد الشريعة

الإفتاء توضح أولوية القضاء بين الفوائت والسنن الراتبة ومطلق النوافل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads