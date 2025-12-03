طرح أراضٍ للتخصيص الفوري بحدائق أكتوبر

18 حجم الخط

أعلن المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر طرح الجهاز فرص استثمارية متنوعة ومتميزة للتخصيص الفوري خلال شهر ديسمبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات.



وأكد رئيس الجهاز، أن الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تكثيف طرح الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وتعزيز فرص الاستثمار ضمن خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وشاملة.



وأوضح المهندس ياسر عبد الحليم أن الطرح هذا الشهر يشمل أنشطة استثمارية متعددة تلبي احتياجات النمو المتسارع بالمدينة، حيث تتنوع بين أنشطة تجارية وتجارية إدارية بما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين في قطاعات مختلفة، منوها إلى أن التقديم على الفرص الاستثمارية مستمر من يوم 1 إلى 15 ديسمبر الجاري على بوابة خدمات المستثمرين.



وأشارت المهندسة سارة جابر معاون رئيس الجهاز إلى أن الطرح يتضمن قطعة أرض رقم (31 ) بمنطقة المحور الخدمي وبمساحة 4280 مترا مربعا، بنشاط تجاري إداري، وبسعر 21580 جنيهًا للمتر، وقطعة أرض رقم (54) بمحور خدمات (آر فور) بمساحة 3082 متر مربع، وبسعر 31980 جنيها للمتر وبنشاط تجاري إداري، مشيرًة إلى أن القطعتين تخضعا لضوابط بنائية واضحة، حيث لا تزيد النسبة البنائية في القطعة الأولى: عن 30 %من اجمالي مساحة قطعة الأرض، والارتفاع: (أرضي + 3 أدوار) مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، والالتزام بقيود الارتفاع طبقًا لموافقة الطيران المدني وبما لا يتعدى قيود ارتفاع هيئة عمليات القوات المسلحة.



وأضافت: حال وجود أي خطوط مرافق او كابلات كهرباء يتم نقلها على نفقة المخصص له القطعة، والمساحة قابلة للزيادة او العجز والعبره بما يتم تسليمه على الطبيعة من قبل إدارة المساحة بالجهاز، ويتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بداخل حدود قطعة الارض طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاتة

يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع.

وتابعت: يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الارض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة الي (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الارض على 6 اقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الاول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الاقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الاخطار بموافقة مجلس ادارة الهيئة وحتى تاريخ السداد( بالإضافة الى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.