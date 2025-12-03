الأربعاء 03 ديسمبر 2025
انطلاق المعرض الفني الكشفي الـ31 بجامعة الإسكندرية

فعاليات المعرض الفني
فعاليات المعرض الفني الكشفي الحادي والثلاثين
افتتح الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، فعاليات المعرض الفني الكشفي الحادي والثلاثين، والكرنفال الكشفي الثاني، وذلك بحضور عمداء الكليات، ومسئولى الإدارة العامة لرعاية الشباب.

جاء ذلك فى إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتنمية مهاراتهم الفنية والكشفية، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

تضمنت الفعاليات جولة تفقدية داخل أجنحة المعرض المختلفة حيث شملت عددًا من الأنشطة والمسابقات التي أبرزت مهارات الطلاب وكفاءاتهم الكشفية، ثم توجّه الحضور لافتتاح المعرض الفني الكشفي الحادي والثلاثين، الذي جاء هذا العام تحت شعار "الجوالة عبر العصور"، وتضمن مجموعة من الأعمال الفنية والديكورات التي قدمت تصورًا إبداعيًّا لمجموعة من الحقب والحضارات المختلفة.

انطلاق فعاليات المعرض الفني الكشفي الحادي والثلاثين، والكرنفال الكشفي الثاني

وأعرب  الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن تقديره لمستوى التنظيم والدقة في الإعداد وجودة الإخراج الفني، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأنشطة الطلابية ودعم مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم في مجالات الإبداع والعمل الجماعي. 

كما أشاد بتميّز طلاب الجامعة ودورهم الفاعل في إثراء الحياة الجامعية، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تمثل بداية واعدة لسلسلة من الأنشطة التي تتسم بالابتكار والتميز.

