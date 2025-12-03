بعد 11 عامًا من اختفائها، ماليزيا تعلن استئناف البحث عن الطائرة المفقودة

18 حجم الخط

أعلنت وزارة النقل الماليزية اليوم الأربعاء، استئناف البحث عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة MH370 أواخر ديسمبر، بعد أكثر من 11 عاما من اختفائها فى رحلتها من كوالالمبور إلى بكين.

أكبر حوادث الطيران غموضا

واختفت طائرة بوينج 777، وعلى متنها 239 شخصا، من على شاشات الرادار في 8 مارس 2014، أثناء توجهها من كوالالمبور إلى بكين، في واحدة من أكبر حوادث الطيران غموضا.

وكان ثلثا الركاب صينيين، بينما كان من بين الباقين ماليزيون وإندونيسيون وأستراليون، بالإضافة إلى هنود وأمريكيين وهولنديين وفرنسيين.

خطة بحث جديدة لمدة 55 يومًا

وفي بيان لها، ذكرت وزارة النقل الماليزية أن شركة أوشن إنفينيتي أكدت أنها ستوصي بعمليات بحث في قاع البحر لمدة 55 يوما، تجرى بشكل متقطع، وفقا لصحيفة مالاي ميل الماليزية.

تركيز الجهود على مناطق الاشتباه الأكبر

وسيركز البحث على المناطق التي يتوقع أن يكون فيها احتمال العثور على الطائرة أعلى، وذلك تماشيا مع اتفاقية الخدمة الموقعة بين حكومة ماليزيا وشركة أوشن إنفينيتي في 25 مارس 2025.

وأضافت الوزارة: يؤكد هذا التطور الأخير التزام حكومة ماليزيا بتوفير الراحة للعائلات المتضررة من هذه المأساة.

