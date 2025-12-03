الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد 11 عامًا من اختفائها، ماليزيا تعلن استئناف البحث عن الطائرة المفقودة

الطائرة الماليزية،
الطائرة الماليزية، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت وزارة النقل الماليزية اليوم الأربعاء، استئناف البحث عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة MH370 أواخر ديسمبر، بعد أكثر من 11 عاما من اختفائها فى رحلتها من كوالالمبور إلى بكين.

أكبر حوادث الطيران غموضا

واختفت طائرة بوينج 777، وعلى متنها 239 شخصا، من على شاشات الرادار في 8 مارس 2014، أثناء توجهها من كوالالمبور إلى بكين، في واحدة من أكبر حوادث الطيران غموضا. 

وكان ثلثا الركاب صينيين، بينما كان من بين الباقين ماليزيون وإندونيسيون وأستراليون، بالإضافة إلى هنود وأمريكيين وهولنديين وفرنسيين.

خطة بحث جديدة لمدة 55 يومًا

وفي بيان لها، ذكرت وزارة النقل الماليزية أن شركة أوشن إنفينيتي أكدت أنها ستوصي بعمليات بحث في قاع البحر لمدة 55 يوما، تجرى بشكل متقطع، وفقا لصحيفة مالاي ميل الماليزية.

تركيز الجهود على مناطق الاشتباه الأكبر

وسيركز البحث على المناطق التي يتوقع أن يكون فيها احتمال العثور على الطائرة أعلى، وذلك تماشيا مع اتفاقية الخدمة الموقعة بين حكومة ماليزيا وشركة أوشن إنفينيتي في 25 مارس 2025.

وأضافت الوزارة: يؤكد هذا التطور الأخير التزام حكومة ماليزيا بتوفير الراحة للعائلات المتضررة من هذه المأساة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الماليزية ماليزيا الخطوط الجويه الماليزية طائرة الخطوط الجوية الماليزية MH370 وزارة النقل الماليزية أستراليون هنود ماليزيون

مواد متعلقة

رئيس وزراء ماليزيا يهنئ السيسي بنجاح مصر في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بغزة

ماليزيا تعلن استعدادها للمشاركة في قوات أممية لحفظ السلام بغزة

من ماليزيا، مفتي الجمهورية يطلق نداء الأديان لإنهاء الإبادة في غزة

وسط وقف إطلاق نار هش.. بدء محادثات بين تايلاند وكمبوديا في ماليزيا

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ذهاب بلا عودة، قرار إسرائيلي جديد بشأن معبر رفح

برودة في القاهرة والصغرى في الصعيد تسجل 11، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

وزير الكهرباء: جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية

انخفاض 5 جنيهات في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء في بداية التعاملات

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

4800 جنيها لهذا العيار، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-12-2025 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

تفسير رؤية الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads