الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فشل المفاوضات بين ديزني وسابرينا كاربنتر لأداء دور روبنزل في فيلم "Tangled"

سابرينا كاربنتر،
سابرينا كاربنتر، فيتو
18 حجم الخط

كشفت عدد من التقارير الصحفية، أن المفاوضات التي كانت تجري بين المغنية سابرينا كاربنتر لأداء دور روبنزل لفيلم "Tangled" النسخة الواقعية، باءت بالفشل، وأن ديزني تبحث الان عن ممثلة أخرى.

خلافات بين كتاب فيلم Tangled

كما كشفت التقارير، وجود خلافات بين كُتاب الفيلم، بسبب لون بشرة بطلة الفيلم الواقعي لـ Tangled.

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن عدد من الكُتاب المشاركين في كتابة النسخة الواقعية من فيلم Tangled، يريدون، تغيير القصة لتكون نسوية، وواعية أكثر، بالإضافة لرغبتهم في جعل الممثلة ذات بشرة سمراء، بدلا من نسخة فيلم الأنيميشن، التي تميزت ببياض بشرتها وشعرها الأصفر.

وعلي الجانب الأخر، يريد عدد من الكتاب الآخرين،  بأن تكون قصة النسخة الواقعية من الفيلم، نفس الأصلية وأن تؤدي الدور امرأة بيضاء، وشقراء لتتشابه مع ملامح البطلة الأصلية، من فيلم الأنيميشن.

فلورنس بيو مرشحة لتجسيد شخصية رابونزيل في النسخة الحية للفيلم

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن شركة ديزني، تفكر حاليا في أن تجسد الممثلة الشابة، فلورنس بيو، شخصية "رابونزيل"، في النسخة الحية من فيلمها الجديد Tangled.

وكانت شركة ديزني قد أعلنت عن تحويل الفيلم الكارتوني الشهير رابونزيل، لفيلم واقعي، فيما يجري مؤخرا الإعداد للفيلم وترشيح الأبطال، قبل الإعلان عن توقف الفيلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Tangled فيلم فيلم Tangled ديزني Tangled بطلة فيلم Tangled

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة عن فيلم مارفل Avengers: Doomsday

سيلينا جوميز وشاي ميتشل يروجان لمنتجات تجميل Rare Beauty (صور)

الأكثر قراءة

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

انخفاض يضرب البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025

وزيرة التضامن: لدينا 48 ألف حضانة يعمل بها 254 ألف عامل و75% منها غير مرخص

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

أسعار الخضار اليوم، الجزر يدخل خريطة التخفيضات وتهاوي الفاصوليا والبطاطس تسجل 16 جنيها

كأس العين الدولية، موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الدوري المصري

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صوت صدح بالإيمان، أبرز المحطات في حياة الشيخ نصر الدين طوبار في ذكرى وفاته

تزامنا مع اليوم الدولي للتسامح، حكماء المسلمين يدعو لإعلاء قيم التسامح والحوار البناء

دار الإفتاء تواصل عقد مجالسها في مختلف المحافظات لنشر الوعي الديني

المزيد
الجريدة الرسمية