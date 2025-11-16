فشل المفاوضات بين ديزني وسابرينا كاربنتر لأداء دور روبنزل في فيلم "Tangled"

18 حجم الخط

كشفت عدد من التقارير الصحفية، أن المفاوضات التي كانت تجري بين المغنية سابرينا كاربنتر لأداء دور روبنزل لفيلم "Tangled" النسخة الواقعية، باءت بالفشل، وأن ديزني تبحث الان عن ممثلة أخرى.

خلافات بين كتاب فيلم Tangled

كما كشفت التقارير، وجود خلافات بين كُتاب الفيلم، بسبب لون بشرة بطلة الفيلم الواقعي لـ Tangled.

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن عدد من الكُتاب المشاركين في كتابة النسخة الواقعية من فيلم Tangled، يريدون، تغيير القصة لتكون نسوية، وواعية أكثر، بالإضافة لرغبتهم في جعل الممثلة ذات بشرة سمراء، بدلا من نسخة فيلم الأنيميشن، التي تميزت ببياض بشرتها وشعرها الأصفر.

وعلي الجانب الأخر، يريد عدد من الكتاب الآخرين، بأن تكون قصة النسخة الواقعية من الفيلم، نفس الأصلية وأن تؤدي الدور امرأة بيضاء، وشقراء لتتشابه مع ملامح البطلة الأصلية، من فيلم الأنيميشن.

فلورنس بيو مرشحة لتجسيد شخصية رابونزيل في النسخة الحية للفيلم

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن شركة ديزني، تفكر حاليا في أن تجسد الممثلة الشابة، فلورنس بيو، شخصية "رابونزيل"، في النسخة الحية من فيلمها الجديد Tangled.

وكانت شركة ديزني قد أعلنت عن تحويل الفيلم الكارتوني الشهير رابونزيل، لفيلم واقعي، فيما يجري مؤخرا الإعداد للفيلم وترشيح الأبطال، قبل الإعلان عن توقف الفيلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.