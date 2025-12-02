ننشر التشكيل الجديد للغرف الصناعية رسميًا بعد اعتمادها من وزير الصناعة

18 حجم الخط

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، عن أسماء الأعضاء المعيّنين في مجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية للدورة الجديدة، وذلك بعد اعتماد القرار رسميًا وفقًا لأحكام قانون اتحاد الصناعات واللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الغرف.

التشكيل الجديد يستهدف تحسين بيئة الأعمال

ويستهدف التشكيل الجديد تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات المقدمة للمصانع، ودعم مبادرات زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في الصادرات، حيث تواصل الوزارة العمل على تحديث الهياكل التنظيمية للغرف بما يواكب توجهات الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي.

وتنشر فـيتـو قرار تعيين الأعضاء بمجالس إدارات الغرف الصناعية وفقا للمستند الذي حصلت عليه.

