وزير العمل يستقبل سفير البوسنة ويشهد توقيع بروتوكول تبادل الخبرات والعمالة

18 حجم الخط

استقبل وزير العمل محمد جبران، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،اليوم الثلاثاء، السفير ثابت سوباشيتش سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة، والوفد المرافق له.

مجال تنقّل الأيدي العاملة

كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ووكالة العمل والتشغيل في البوسنة والهرسك، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال تنقّل الأيدي العاملة وتبادل الخبرات وتنظيم حركة العمالة بين البلدين.

قام بالتوقيع على البروتوكول من جانب وزارة العمل هلال مأمون مدير عام الإدارة العامة للمنظمات والاتفاقيات الدولية بالوزارة، وعن الجانب البوسني ivan barbalic مدير عام وكالة العمل والتوظيف في البوسنة.

وضم الوفد البوسني كلًا من: suzana radinkovic نائب مدير عام الوكالة، Samir Zuko مساعد مدير عام الوكالة، alma spahi رئيس قطاع بالوكالة.

إجراءات الحماية الاجتماعية

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تبادل الخبرات في مجال معلومات وإحصاءات وتحليلات سوق العمل، وتوفير البيانات والدعم للباحثين عن فرص عمل في الدول الموقعة على البروتوكول، ورفع مستوى الوعي لدى الجهات المعنية وسوق العمل بأهمية هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين، إلى جانب تطوير خدمات الاستخدام العامة، ودعم الفئات الخاصة ومنحها فرصًا عادلة مثل النساء والشباب وذوي الإعاقة، فضلًا عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، والتوسع في البنية التحتية للخدمات الرقمية والتحول الرقمي لمنظومة الخدمات.

وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون المستمر بين الجانبين في ملف تنقل الأيدي العاملة، والتطرق إلى أهمية الربط الإلكتروني في هذا المجال،و الحديث عن فرص العمل التي تم توفيرها خلال الفترة الماضية على مهن مختلفة داخل البوسنة والهرسك.

كما شهد اللقاء إشادة من جانب وفد البوسنة والهرسك بالعمالة المصرية واتقانها ومهاراتها في العمل من خلال خبراتها التي اكتسبتها من التدريب والتأهيل وعملها في المشاريع القومية في مصر .

الجهود المبذولة في تطوير منظومة التدريب المهني

وأكد الوزير محمد جبران حرص الوزارة على مواصلة دعم هذا التعاون، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية، ومؤكدًا جاهزية الوزارة لتوفير كوادر ماهرة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل في البوسنة والهرسك، بما يدعم حركة التشغيل المنظمة ويفتح آفاقًا جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.