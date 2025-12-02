المسيرة الأرضية "العقرب" أحدث انتاجات الهيئة العربية بمعرض إيديكس للصناعات الدفاعية 2025

18 حجم الخط

تشارك الهيئة العربية للتصنيع في النسخة الرابعة من معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية 2025 المقام خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر، بعرض 57 منتجًا، منها 18 منتجًا جديدًا لأول مرة و9 منتجات تابعة للقوات المسلحة.

ومن هذه المنتجات بعض المسيرات التي تحافظ على العنصر البشري من الجنود والضباط في مكافحة الإرهاب او ارض المعركة، مثل المسيرة الأرضية "العقرب" وهي عبارة عن عربة صغيرة تحمل رشاش يمكن إدارتها عن بعد للكشف والتعامل مع أي تهديد بشري.

بالإضافة إلى بعض المسيرات الأخرى التي يمكن حملها من خلال الضابط او العسكري ويبلغ وزنها ٥٠٠ جرام فقط ويمكن تحميلها ببعض القنابل البسيطة أو الصواريخ.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، افتتاح المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025)، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية ومركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

