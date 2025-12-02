الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
خارج الحدود

استقالة وزير الدفاع النيجيري بعد تصاعد عمليات الخطف الجماعي

الشرطة النيجيرية
الشرطة النيجيرية خارج المدارس، فيتو
أعلنت الرئاسة النيجيرية، الإثنين، استقالة وزير الدفاع محمد بدارو أبو بكر، فيما تشهد البلاد موجة من عمليات الخطف الجماعي دفعت الرئيس بولا تينوبو إلى إعلان "حالة الطوارئ الأمنية".

 

استقالة وزير الدفاع محمد بدارو أبو بكر

وأعلن بايو أونانجا، الناطق باسم تينوبو، في بيان أن أبو بكر (63 عامًا) يستقيل بمفعول فوري لأسباب صحية، موضحًا أن "استقالته تأتي مع إعلان الرئيس تينوبو حالة الطوارئ الوطنية لأسباب أمنية، ويعتزم توضيح نطاقها في الوقت المناسب".

 

عمليات الخطف الجماعي

وأصبحت عمليات الخطف من أجل الحصول على فدية من جانب جماعات مسلحة متكررة جدًّا في نيجيريا منذ اختطاف 276 تلميذة عام 2014 في بلدة شيبوك (شمال شرق) على أيدي متشددين من جماعة بوكو حرام.

لكن هذه الموجة الجديدة من عمليات الخطف التي اختطف فيها أكثر من 400 نيجيري في الأسبوعين الأخيرين، معظمهم في ولاية النيجر (وسط غرب)، هزّت أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان (230 مليون نسمة) والتي تنقسم بالتساوي تقريبًا بين الشمال ذي الأغلبية المسلمة والجنوب ذي الأغلبية المسيحية.

وفي مواجهة تزايد عمليات الخطف، أمر تينوبو بتجنيد قوات أمنية إضافية.

 

ترامب يهدد بالتدخل العسكري في نيجيريا

وتأتي عمليات الخطف الجماعية الأخيرة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل العسكري في نيجيريا بسبب "قتل المسيحيين" وفقًا له، وهي اتهامات تنفيها نيجيريا.

