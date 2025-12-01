الإثنين 01 ديسمبر 2025
أخبار مصر

السيسي: أبناؤنا الرياضيون يثبتون أن مصر قادرة على صناعة الإنجازات في شتى الميادين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن أبناءنا الرياضيين يثبتون يومًا بعد يوم أن مصر قادرة على صناعة الإنجازات في شتى الميادين بعزيمتهم الصلبة وإصرارهم الدائم على حصد البطولات

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي مهنئا منتخب مصر للكاراتيه: أتوجه بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة، على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه، التي استضافتها مصر مؤخرًا.

وأضاف الرئيس: ولا يقل هذا الإنجاز أهمية عما حققه منتخب مصر للسلاح، الذي توج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تحت ٢٠ سنة في هونج كونج، بعد أداء مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها العالمية.

وتابع الرئيس: إن أبناءنا الرياضيين يثبتون يومًا بعد يوم أن مصر قادرة على صناعة الإنجازات في شتى الميادين بعزيمتهم الصلبة وإصرارهم الدائم على حصد البطولات.

وقال الرئيس: حفظ الله مصر وأبطالها، ووفقهم لمزيد من النجاحات والبطولات التي ترفع راية الوطن عاليًا بين الأمم.
 

