تصل لـ 100 ألف جنيه، تخفيضات كبيرة في أسعار شيري أريزو موديل 2026

سيارات شيري… استقبلت سيارات شيري مطلع شهر ديسمبر الجاري بتراجع كبير في الأسعار يصل لنحو 100 ألف جنيه، ويشمل هذا الانخفاض سيارات شيري أريزو 8 موديل 2026 مما يساهم في تنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق المحلي وختام عام 2025 بتحريك السوق.

أسعار سيارات شيري أريزو 8 موديل 2026

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات شيري أريزو 8 موديل 2026، بعد تراجع أسعارها وأخطار كافة الموزعين والتجار بالأسعار الجديدة داخل السوق المصري ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة بداية من اليوم الاثنين مطلع ديسمبر كالتالي:

يصل سعر الفئة الأولى من أريزو 8 إلى نحو مليون و270 ألف جنيه، بدلًا من مليون و350 ألف جنيه

ويصل سعر سيارات أريزو 5 لنحو مليون و350 ألف جنيه، مقارنة بنحو مليون و450 ألف.



مواصفات سيارات شيري أريزو 8 موديل 2026

حصلت سيارات شيري أريزو 8 علي محرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 تيربو ينتج قوة 196 حصان وعزم 290 نيوتن متر، متصل بناقل حركة 7 سرعات "DCT"



مواصفات سيارات شيري أريزو 5 فيس ليف



حصلت سيارات شيري أريزو 5 فيس ليفت علي محرك 4 سلندر سعة 1500 بقوة 114 حصان وعزم 141 نيوتن متر، متصل بناقل من طراز "CVT"، مع مصابيح LED أمامية وخلفية عصرية، وشبك أمامي جديد بتصميم أكثر رياضية، وجنوط رياضية مقاس 16 أو 17 بوصة تضيف مظهرًا جذابًا، المقصورة الداخلية والتقنيات، شاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة، كاميرا خلفية وحساسات ركن لسهولة القيادة، تكييف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وفرش داخلي من الجلد في الفئات الأعلى.



مواصفات أنظمة الأمان والسلامة لسيارات شيري فيس ليفت



نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)

توزيع إلكتروني لقوة الفرملة (EBD)

وسائد هوائية أمامية.

نظام الثبات الإلكتروني (ESP) في بعض الفئات.

