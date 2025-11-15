وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يناقشان مستجدات مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

18 حجم الخط

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور مسئولي الوزارتين، حيث استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بوزير الإسكان والوفد المرافق له.

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأكد وزير الانتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الجانبين على المتابعة المستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التعاون المشترك، وعلى رأسها المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها (691) مشروعًا.

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات ومرافق المياه والصرف الصحي والتي تقوم بتنفيذها عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لصالح وزارة الإسكان، لافتًا إلى التنسيق المستمر بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والإسكان لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المبادرة الرئاسية بمختلف محافظات الجمهورية والتي تم تنفيذها بنسبة كبيرة، موضحًا أنه يتم الاستعداد حاليًا لتسليم عدد كبير من هذه المشروعات للجهات المعنية لتشغيلها.

المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حاليًا على مستوى الدولة

وأكد الوزير "محمد صلاح" أن المشروعات المختلفة المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حاليًا على مستوى الدولة، وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ويتم متابعتها بشكل دوري ومباشر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مضيفًا أن المبادرة تعد تجربة تنموية مصرية رائدة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة للمواطنين.

من جانبه أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المتابعة الدورية لموقف تنفيذ مختلف المشروعات التي تتم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وخاصة التي تتم في إطار مبادرة "حياة كريمة"، تساهم في العمل على الحل الفوري لأي معوقات قد تطرأ على التنفيذ لضمان سرعة استفادة ملايين المواطنين من الخدمات المقدمة في إطار هذه المشروعات، مشيرًا إلى وجود توافق بين الجانبين على ضرورة التأكيد على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بضرورة ضغط البرامج الزمنية والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة من أجل تحقيق أهداف المبادرة.

وأعرب وزير الإسكان عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كذراع صناعي وطني قوي في المجالين العسكري والمدني، لافتًا إلى أن التعاون والتكامل مع "الإنتاج الحربي" في العديد من المجالات يأتي في إطار الحرص على الاستعانة بالإمكانيات والموارد المحلية المتاحة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ذات أولوية تعود بالنفع المباشر على المواطنين، مؤكدًا حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تساهم في تنمية رأس المال البشري وتحسين حياة المواطنين للأفضل وتوفير جميع الخدمات الأساسية في المواقع المستهدفة من صرف صحي ومياه الشرب وغيرها من متطلبات الحياة اليومية لهم.

