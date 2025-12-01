موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

الإثنين 01 ديسمبر 2025
كأس العرب، يحتضن ملعب أحمد بن علي اليوم الاثنين، مباراة تونس وسوريا ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 – 18 ديسمبر الجاري.


وأوقعت قرعة كأس العرب 2025 منتخبي تونس وسوريا في المجموعة الأولى بجانب قطر وفلسطين.

 

موعد مباراة تونس وسوريا

وتنطلق صافرة مباراة   تونس وسوريا، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية والثانية ظهرًا بتوقيت تونس والرابعة بتوقيت سوريا على ملعب أحمد بن علي.

 

القنوات الناقلة لمباراة تونس وسوريا 


ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب تونس أمام سوريا، على قناة beinsportshd، وbein xtra 1، وقناة الكأس 2، وقناة أبو ظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية.
 


قائمة منتخب تونس في كأس العرب

 جاءت قائمة منتخب تونس كالتالي: حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، نور الدين الفرطوسي، الدفاع: معتز القاسمي، محمد بن علي، علي معلول، محمد أمين بن حميدة، ياسين مرياح، حمزة الجلاصي، مروان الصحراوي، أسامة العرامي، الوسط: فرجاني ساسي، حسام تقا، إسماعيل الغربي، محمد الحاج محمود، شهاب العبيدي، محمد علي بن رمضان، الهجوم: عمر العيوني، سيف الدين الجزيري، نسيم دالي، ريان علان، حازم المستوري، فراس شواط.


قائمة منتخب سوريا في كأس العرب

 فيما ضمت قائمة منتخب سوريا كلًا من إلياس هدايا وشاهر الشاكر ومكسيم صراف وخالد الحجي وآلان أوسي وعبد الرزاق محمد وعبد الله الشامي وأحمد فقا وسيمون أمين وزكريا حنان وخالد كرداوغلي ومحمد عنز ومحمود النايف وأنس دهان وحسن دهان ومحمد صلخدي ومحمود الأسود ومحمود المواس ومحمد الحلاق وإلمار إبراهمام وعمر خريبين وأنطونيو يعقوب وياسين السامية، بينما لم يتواجد المهاجم المخضرم عمر السومة في القائمة.

