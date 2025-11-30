حمادة هلال يحتفل بفوزه بجائزة أفضل ممثل درامي بملتقي التميز والإبداع (فيديو)

18 حجم الخط

احتفل الفنان حمادة هلال من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” بفوزه في فعاليات ملتقى التميز والإبداع بدورته الرابعة، بجائزة أفضل ممثل درامي لعام 2025.

وكتب حمادة هلال على صفحته الرسمية: “شكرًا لمهرجان التميز والإبداع على تقديركم لعملي في مسلسل المداح، فاز أسطورة العهد بجائزة أفضل ممثل درامي لعام 2025، هذا الشرف يعطيني دافعًا أكبر للاستمرار في تقديم الأفضل”

المداح أسطورة العهد

تدور أحداث مسلسل "المداح أسطورة العهد" حول عودة "صابر المداح" الشخصية التي يجسدها الفنان حمادة هلال للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

ومن الجدي بالذكر أنه يجري العمل حاليًا على تصوير الجزء الـ 6 من مسلسل المداح، حيث من المقرر أن تشهد أحداث الجزء الجديد من مسلسل “المداح”، تطورًا على مستوى الأحداث التي سوف تخرج نطاق محافظات مصر، كما أنه سوف تتم الاستعانة ببعض الفنانين الأجانب للمشاركة في المسلسل بأدوار ثانوية.

كما يحمل الجزء السادس من مسلسل المداح العديد من المفاجآت والتي أولها ظهور الدكتور سميح الذي يؤدي دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

