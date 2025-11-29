الجيش الباكستاني: النظام الأفغاني يمثل تهديدا للمنطقة وللعالم

18 حجم الخط

قال الجيش الباكستاني اليوم السبت، إن النظام الأفغاني يمثل تهديدا للمنطقة وللعالم، منتقدا فشل حركة طالبان الأفغانية في منع التوغلات عبر الحدود بين البلدين.

تهديد النظام الأفغاني

وحذر المدير العام للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني، الليفتنانت جنرال أحمد شريف شودري من التهديد الذي يمثله النظام الأفغاني ليس فقط لباكستان، بل للمنطقة بأسرها وللعالم، مشيرا إلى التخلي عن المعدات العسكرية الأمريكية بقيمة 7.2 مليار دولار، خلال الانسحاب الأمريكي.

وفي حديثه إلى كبار الصحفيين حول مسائل الأمن القومي، استعرض شودري بالتفصيل عمليات واسعة لمكافحة الإرهاب وانتقد فشل حركة طالبان الأفغانية في منع التوغلات عبر الحدود ومواصلة رعايتها لجماعات مسلحة، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم السبت.

وأضاف شودري أن قوات الأمن الباكستانية نفذت 4910 عمليات استخباراتية منذ الرابع من نوفمبر 2025، مما أسفر عن مقتل 206 إرهابيين.

وأضاف أنه خلال العام الحالي، بلغ إجمالي العمليات الاستخباراتية التي تم تنفيذها في جميع أنحاء البلاد 67023، أسفرت عن مقتل 1873 إرهابيا، من بينهم 136 أفغانيا.

وسلط الضوء على الصعوبة البالغة في إدارة الحدود الباكستانية الأفغانية، التي تشكل تحديا كبيرا وتشمل تضاريس صعبة، لاسيما امتدادها الذي يبلغ 1229 كيلومترا في إقليم خيبر-باختونخوا والذي يضم 20 نقطة عبور.

