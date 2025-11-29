السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مزايا وخصائص المحافظ الإلكترونية BM Wallet من بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر
18 حجم الخط

يستفسر العديد من عملاء بنك مصر عن مزايا وخصائص المحافظ الإلكترونية BM Wallet.

وأطلق بنك مصر خدمة المحافظ الإلكترونية BM Wallet لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

مزايا المحافظ الإلكترونية BM Wallet

1• يمكن فتحها للعملاء وغير العملاء بالبنك.
2• المحفظة فيها خدمة فوري لدفع كافة أنواع الفواتير.

3. إمكانية السحب والإيداع من الـ ATM.
4• يشترط لاستخراج المحفظة ألا يقل السن عن 21 سنة.
5• غير متوفر بها بطاقة افتراضية.
6• متوفر بها استقبال حوالات.
7• يمكن ربطها ببطاقات (Debit) بطاقة الخصم المباشر، (Credit) بطاقة الائتمان، (Prepaid) بطاقة مدفوعة مقدمًا.
8-رقم الحساب الدولي IBAN هو وسيلة تحويل للأموال بين العملاء تضمن إتمام التحويل بسهولة وسرعة دون أخطاء ويساعد على تجنب الأخطاء التي تتسبب في تأخير وصول التحويلات البنكية.

ويمكن الوصول إلى رقم الحساب الدولي IBAN في بنك مصر والاطلاع عليه من خلال خدمة الإنترنت البنكى أو موقع البنك او التواصل هاتفيا عبر 19888.

خدمات الإنترنت البنكي في بنك مصر 

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمة الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات الصراف الآلي من خلال بطاقة البنك.

ويقوم العميل بعدة خطوات من خلال بطاقة البنك للاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات بنك مصر.

وتشمل خطوات الاشتراك في إنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر ما يلي:

ادخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

ادخل رقم بطاقتك البنكية

ادخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM

ادخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك

الموافقة على الشروط والأحكام

إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

IBAN الانترنت البنكى التحويلات البنكية البطاقة البنكية المحافظ الالكترونية الموبايل البنكى بطاقة الرقم القومى بطاقة الخصم المباشر بطاقة الائتمان خدمة المحافظ الإلكترونية خدمات الإنترنت البنكي بنك مصر عملاء بنك مصر ماكينات بنك مصر ماكينات الصراف

الأكثر قراءة

الأقمار الصناعية ترصد الكارثة، ظهور صدع هائل في إثيوبيا بعد الانفجار الكبير لبركان عفار

تشكيل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس مصر

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

بطولة الأهلي الدولية، الأحمر يفوز على إسكولا فيرشافيا بثلاثية نظيفة

بالميراس ضد فلامنجو، موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

الداخلية: مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشكلات

أحمد كريمة: الحسين شهيد القيم والمبادئ ورمز الدفاع عن الإسلام ورفض الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية