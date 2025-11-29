مزايا وخصائص المحافظ الإلكترونية BM Wallet من بنك مصر

18 حجم الخط

يستفسر العديد من عملاء بنك مصر عن مزايا وخصائص المحافظ الإلكترونية BM Wallet.

وأطلق بنك مصر خدمة المحافظ الإلكترونية BM Wallet لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

مزايا المحافظ الإلكترونية BM Wallet

1• يمكن فتحها للعملاء وغير العملاء بالبنك.

2• المحفظة فيها خدمة فوري لدفع كافة أنواع الفواتير.

3. إمكانية السحب والإيداع من الـ ATM.

4• يشترط لاستخراج المحفظة ألا يقل السن عن 21 سنة.

5• غير متوفر بها بطاقة افتراضية.

6• متوفر بها استقبال حوالات.

7• يمكن ربطها ببطاقات (Debit) بطاقة الخصم المباشر، (Credit) بطاقة الائتمان، (Prepaid) بطاقة مدفوعة مقدمًا.

8-رقم الحساب الدولي IBAN هو وسيلة تحويل للأموال بين العملاء تضمن إتمام التحويل بسهولة وسرعة دون أخطاء ويساعد على تجنب الأخطاء التي تتسبب في تأخير وصول التحويلات البنكية.

ويمكن الوصول إلى رقم الحساب الدولي IBAN في بنك مصر والاطلاع عليه من خلال خدمة الإنترنت البنكى أو موقع البنك او التواصل هاتفيا عبر 19888.

خدمات الإنترنت البنكي في بنك مصر

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمة الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات الصراف الآلي من خلال بطاقة البنك.

ويقوم العميل بعدة خطوات من خلال بطاقة البنك للاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات بنك مصر.

وتشمل خطوات الاشتراك في إنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر ما يلي:

ادخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

ادخل رقم بطاقتك البنكية

ادخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM

ادخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك

الموافقة على الشروط والأحكام

إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.