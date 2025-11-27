الرئيس الفنزويلي يعلن جاهزية بلاده لـ "التهديدات الأجنبية"

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مساء اليوم الخميس، عن استعداد بلاده وجاهزيتها للدفاع عن نفسها في مواجهة "التهديدات الأجنبية".

تصاعد التوترات العسكرية والتهديدات الأمريكية

والثلاثاء الماضي، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في رسالة تحدي للولايات المتحدة الأمريكية: إنها لن تهزم فنزويلا مهما فعلت.

وأكد مادورو مرارًا في تصريحات أن بلاده “لا تُقهر ولن تُهزم مهما بلغت الضغوط أو التهديدات”.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات العسكرية والتهديدات الأمريكية الأخيرة.

وشدد مادورو في تصريحاته على أن فنزويلا صامدة أمام الضغوط الأمريكية، ومؤكدًا أن أي محاولات للنيل من سيادتها لن تنجح أبدًا.

تصنيف الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كزعيم لمنظمة إرهابية

جدير بالذكر أنه رغم تصنيف الولايات المتحدة، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كزعيم لمنظمة إرهابية، يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لإجراء مباحثات مباشرة مع كاراكاس.

فقد كشف مسؤولون أمريكيون أن ترامب أخبر مستشاريه أنه يخطط للتحدث مباشرة مع مادورو، ما قد يشكل إشارة على أن التدخل العسكري المباشر على الأرض ليس وشيكًا.

