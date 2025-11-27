الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الفنزويلي يعلن جاهزية بلاده لـ "التهديدات الأجنبية"

مادورو، فيتو
مادورو، فيتو
18 حجم الخط

 أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مساء اليوم الخميس، عن استعداد بلاده وجاهزيتها للدفاع عن نفسها في مواجهة "التهديدات الأجنبية".

تصاعد التوترات العسكرية والتهديدات الأمريكية

والثلاثاء الماضي، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في رسالة تحدي للولايات المتحدة الأمريكية: إنها لن تهزم فنزويلا مهما فعلت.

وأكد مادورو مرارًا في تصريحات أن بلاده “لا تُقهر ولن تُهزم مهما بلغت الضغوط أو التهديدات”. 

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات العسكرية والتهديدات الأمريكية الأخيرة. 

وشدد مادورو في تصريحاته على أن فنزويلا صامدة أمام الضغوط الأمريكية، ومؤكدًا أن أي محاولات للنيل من سيادتها لن تنجح أبدًا.

تصنيف الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كزعيم لمنظمة إرهابية

جدير بالذكر أنه رغم تصنيف الولايات المتحدة، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كزعيم لمنظمة إرهابية، يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لإجراء مباحثات مباشرة مع كاراكاس.

فقد كشف مسؤولون أمريكيون أن ترامب أخبر مستشاريه أنه يخطط للتحدث مباشرة مع مادورو، ما قد يشكل إشارة على أن التدخل العسكري المباشر على الأرض ليس وشيكًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي فنزويلا مادورو الولايات المتحدة ترامب

مواد متعلقة

فنزويلا تلغي تراخيص شركات طيران علقت رحلاتها إلى البلاد

التشيك تنصح رعاياها بمغادرة فنزويلا في أقرب وقت

مادورو في رسالة شديدة اللهجة: أمريكا لن تهزم فنزويلا مهما فعلت

وزير الخارجية الفنزويلي لنظيره الإسرائيلي: أنت مجرم حرب واسم فنزويلا أكبر من أن يخرج من فمك

الأكثر قراءة

هل يسخر تركي آل الشيخ من الفنان شيكو؟

أمطار رعدية ورياح، حالة الطقس غدا الجمعة

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

شوبير يكشف تفاصيل جلسة رئيس بيراميدز مع عائلة رمضان صبحي بحضور إكرامي الكبير

انخفاض الكندوز وارتفاع البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

نوتنجهام يكستح مالمو بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي

ستراسبورج يقلب تأخره إلى فوز مثير على كريستال بالاس في دوري المؤتمر الأوروبي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار شقق سكن مصر الطرح الجديد

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

67.39 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية لدغة العقرب في المنام وعلاقتها بوجود أعداء يتربصون به

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads