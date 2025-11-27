محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة

18 حجم الخط

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة يمثل أحد أهم المشروعات السياحية والتنموية التي تنفذها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن كنيسة السيدة العذراء بسخا تعد إحدى المحطات المقدسة في رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وتحمل قيمة دينية وتاريخية فريدة على المستويين المحلي والعالمي.



أوضح أن أعمال التطوير شملت تحسين شبكة الطرق والبنية التحتية المؤدية إلى الموقع، وإنشاء ممشى سياحي مزود بمقاعد للراحة ولوحات إرشادية وخرائط تفاعلية بثلاث لغات، فضلًا عن تزويد المنطقة بمرافق خدمية متكاملة لتسهيل حركة الزوار والسائحين، مؤكدًا أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتراث الديني المصري وإحياء مسار العائلة المقدسة كأحد أهم المسارات الروحية في العالم.



أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن كنيسة السيدة العذراء تحتوي على مقتنيات دينية نادرة أبرزها الحجر المقدس الذي يحمل أثر قدم السيد المسيح، إضافة إلى مخطوطات جلدية وأيقونات فنية تعود إلى القرون الأولى للميلاد، وقطع أثرية نادرة توثق تاريخ الكنيسة، مما يجعلها مقصدًا للزوار من داخل مصر وخارجها، ومصدرًا للفخر لأبناء كفر الشيخ.



أكد محافظ كفر الشيخ أن الدولة ماضية في تنفيذ مشروع تطوير المسار ليكون نموذجًا عالميًا للسياحة الدينية والثقافية، يعكس عظمة التاريخ المصري ويُبرز مكانة كفر الشيخ على خريطة السياحة الدولية.

