عمر خيرت يكشف تطورات حالته الصحية وموعد عودته لحفلاته الموسيقية (فيديو)

أعرب الموسيقار عمر خيرت عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الصحة على اهتمامهما بحالته الصحية بعد الوعكة الذي تعرض لها، مؤكدًا أن ذلك أعطاه دفعة كبيرة لاستعادة نشاطه الفني.

وقال عمر خيرت، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه تعافى تمامًا، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يعكس تقدير الدولة المصرية للفنانين، مبديًا سعادته بالحب والدعم الذي شعر به من الجمهور، مؤكدًا أن تفاعل الناس يمثل له أهمية كبيرة.

وأضاف أنه سيبدأ البروفات والحفلات بداية الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن أول حفلة له ستكون في قطر يوم 5 ديسمبر، موضحًا أن الرحلة لن تكون مجهدة له وأن الأطباء طمأنوه على حالته الصحية، وأكد أنه يستعيد نشاطه تدريجيًا ويستعد بشكل مكثف لكل حفلة، معربًا عن شعوره بالخوف قبل كل حفلة كما لو كانت أول تجربة له، مما يدفعه للتحضير بشكل قوي ومنظم لضمان أفضل أداء.

عمر خيرت يعتذر للجمهور

وكان الموسيقار عمر خيرت قد تعرض لأزمة صحية طارئة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأعتذر لجمهوره ومحبيه عن أي حفلات أو مشاركات فنية كان من المقرر إحياؤها خلال الفترة القادمة حتى تعافيه.

وجاءت الأزمة الصحية عقب التألق اللافت للموسيقار عمر خيرت في حفل افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي بحديقة تلال الفسطاط بمصر القديمة، حيث قدم واحدة من أجمل أمسياته الموسيقية على الإطلاق.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت، كما وجه الرئيس السيسي، بتقديم جميع أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.

