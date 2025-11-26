الحضور الدائم كلمة السر، داود وإمام والبرلسي وعبد السلام يغيرون معادلة انتخابات 2025

18 حجم الخط

حقق عدد من مرشحي المعارضة والمستقلين نتائج فاجأت الجميع، في انتخابات مجلس النواب 2025 كان من أبرز هؤلاء أحمد بلال البرلسي، وعبد المنعم إمام، وضياء الدين داود، وجميعهم أعضاء سابقين في المجلس، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة من بينهم الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية السابق.

إمام وداود والبرلسي، خبرة برلمانية وشعبية طاغية

البرلسي في المحلة، وإمام في القاهرة، وداود في دمياط، استند كل منهم على خبرته السابقة في متابعة مشاكل المواطنين، والحضور الدائم للفعاليات الشعبية، وحسب أعضاء في حملتهم «الناس تعرفهم من شغلهم في المجلس، وده خلق ثقة قوية قبل أي دعاية».

أحمد البرلسي

وفق حملات النواب، الناخب لا يصوت على اسم المرشح فقط، بل على ما شاهده من قدرة فعلية على إنجاز مطالب يومية، سواء كانت مياه، صرف صحي، أو خدمات أساسية، إضافة إلى ذلك، استطاع كل منهم توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في عرض إنجازاته بشكل مبسط وواضح، ليحصدوا في المقابل الدعم الشعبي رغم قلة الدعاية مقارنة بخصومهم، وكلمة السر القدرة على بناء ثقافة متبادلة مع الشارع، وخلق رابطة مباشرة مع الناخبين، جعلتهم يتجاوزون أي إغراءات أخرى للمرشحين الآخرين.

عبد المنعم إمام

رضا عبد السلام، محافظ سابق وقائد رأي عبر السوشيال ميديا

وفي المنصورة جاء فوز الدكتور رضا عبد السلام مفاجأة مدوية، فبخلاف سيرته القوية كمحافظ للشرقية، كان الأساس الحقيقي لنجاحه حسب مراقبين هو تواجده القوي عبر السوشيال ميديا خلال سنوات، ونجاحه في بناء شعبية جارفة على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيها كقائد رأي قادر على التواصل مع الناس بخطاب واضح وبسيط يصلح لجميع شرائح المجتمع.

وحسب عضو داخل حملته: «الناس تعرفه وبتحبه من محافظته وخارجها، بسبب تواصله المستمر معهم على السوشيال ميديا والفيديوهات القصيرة والمنشورات التي ناقشت بجرأة ومصداقية أغلب مشكلات المجتمع».

الدكتور رضا عبد السلام

عوامل مشتركة وراء نجاح مرشحي المعارضة والمستقلين

ووفق خبراء الحضور الدائم مع المواطنين في كل المشكلات العامة والخاصة وراء نجاح هذه الأسماء، فالمرشح الذي يعرفه الناس منذ سنوات، سواء كعضو سابق في المجلس أو بالقيادة التنفيذية، يملك ميزة واضحة على من يظهر فجأة قبل الانتخابات.

كما أن القدرة على التواصل بلغة الناخب، عبر خطاب واضح، قابل للفهم من شرائح مختلفة، يعزز التعاطف والثقة مع المواطنين، والقاسم المشترك أيضا استخدام السوشيال ميديا كأداة مكملة، فالمرشح الذي استثمر المنصات الرقمية لسنوات استطاع تعزيز صورته وكسب تعاطف الناخب، بجانب أن الخبرة الحقيقية في خدمة المواطنين تعزز قدرة البرلماني أو المسؤول السابق على حل مشاكل الناس.

وتؤكد النتائج الأخيرة لانتخابات البرلمان أن الناخب المصري لا يتخذ قرار التصويت على أساس الحزب أو المال فقط كما يزعم الكثيرين على مواقع التواصل، بل هناك عوامل لها مفعول السحر، على رأسها الخطاب الذي يلمس الحياة اليومية، والخبرة برلمانية أو التنفيذية في الحضور المتواصل، وإجادة استخدام التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الوصول للشارع.

