بعد تحقيقها للمغرب 13.4 مليار دولار، ما هي التمويلات المبتكرة؟

نجح المغرب في ضخ أكثر من 125 مليار درهم (ما يعادل نحو 13.4 مليار دولار) في خزينة الدولة خلال ست سنوات، وذلك من خلال آلية تمويلية تعرف بـ "التمويلات المبتكرة".

وساعدت هذه الآلية المالية المغرب على تقليص العجز المالي وتخفيف اللجوء إلى الاقتراض، وقد أثارت هذه الإيرادات الكثير من الجدل في الأوساط السياسية، لا سيما من قبل أحزاب المعارضة.

ما هي التمويلات المبتكرة؟

تعتمد التمويلات المبتكرة على بيع أصول عقارية تابعة للدولة إلى مؤسسات مالية، ثم توقيع عقود استئجار تمويلي طويل الأجل لتلك الأصول مع خيار التملك بعد انتهاء مدة العقد، والتي تمتد غالبًا إلى 30 سنة بحسب الشرق بلومبرج.

ومن خلال هذه العمليات، تحصل الحكومة على سيولة فورية يمكنها استخدامها في تمويل مشاريع جديدة أو لتغطية العجز المالي، دون الحاجة إلى الاقتراض، ويُشترط أن يتم تجديد هذه العقود بعد مرور خمس أو عشر سنوات، وتعتمد الحكومة على نسب فائدة لا تتجاوز 6%.

إيرادات ضخمة رغم الجدل السياسي

على الرغم من النجاح الذي حققته الحكومة من خلال هذه الآلية في توفير السيولة اللازمة لدعم موازنتها، إلا أن أحزاب المعارضة قد وجهت انتقادات حادة لها، معتبرة أن بيع واستئجار أصول الدولة قد يؤدي إلى خصخصة غير مباشرة لبعض الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم؛ إذ حذّر البرلمانيون من أن تأثير هذه العمليات قد يمتد إلى تقليص جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المؤسسات التي يتم بيع أصولها.

ورغم هذه الانتقادات، شدّد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تصريحات خلال مناقشة مشروع موازنة عام 2026، على أن هذه العمليات ليست بيعًا تقليديًا أو خصخصة، بل هي مجرد تثمين للأصول بهدف تمويل مشاريع جديدة وتحقيق استدامة مالية.

التحديات والفرص الاقتصادية

وفقًا للخبراء، مثل محمد عفيفي، محلل أول لدى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، بحسب حديثه لـ “الشرق بلومبرج” فإن استخدام هذه الآلية لا يُعتبر استراتيجية طويلة الأمد، وأوضح عفيفي أن "التمويلات المبتكرة تميل إلى أن تكون استثنائية وغير متكررة"، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي قد يقلل تدريجيًا من الحاجة إلى هذه الآليات في المستقبل.

وأظهر التقرير أن الحكومة المغربية تخطط لتقليص استخدام التمويلات المبتكرة تدريجيًا بين 2025 و2027، حيث يُتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي خلال هذه الفترة بفضل الاستقرار في الإيرادات الضريبية.

التمويلات المبتكرة: استثمار في البنية التحتية

على الرغم من الجدل، فإن إيرادات التمويلات المبتكرة قد ساهمت في تنفيذ عدة مشاريع استثمارية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، التعليم، والصحة، وقد بيّن لقجع أن الدولة تمكنت من استخدام قيمة الأصول المباعة لبناء مشاريع جديدة، مثل المستشفيات والمدارس، هذا التحوّل يُعدّ جزءًا من سياسة الحكومة لزيادة الاستثمار العام دون اللجوء إلى مزيد من الديون الخارجية.

الإيرادات الضريبية والنفقات الحكومية

إلى جانب التمويلات المبتكرة، شهدت الإيرادات الضريبية في المغرب نموًا ملحوظًا، حيث سجلت زيادة بنسبة 15.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 280 مليار درهم في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

ويرجع هذا النمو إلى الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي وتعزيز الامتثال الضريبي من قبل الشركات والأفراد.

كما أكدت الحكومة أن الإنفاق الحكومي على قطاعات مثل الصحة والتعليم سيرتفع إلى 140 مليار درهم في موازنة عام 2026، بزيادة قدرها 22.8% مقارنة بالعام الماضي. يضاف إلى ذلك زيادة كبيرة في الاستثمار العام المتوقع في البنية التحتية، حيث يُقدّر أن يصل حجم الاستثمارات إلى 380 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 4.6%.

التوجهات المستقبلية ما بعد التمويلات المبتكرة

بحسب تصريحات الحكومة، فإن الاعتماد على التمويلات المبتكرة سيتراجع تدريجيًا، حيث يتوقع أن يصل العجز المالي إلى 3% في 2026، مقارنة مع تقديرات العجز في العام الحالي والتي بلغت 3.5%، وتعول الحكومة بشكل رئيسي على زيادة الإيرادات الضريبية لتحسين الوضع المالي وتقليل الحاجة إلى هذه الآلية.

و يشير العديد من الخبراء إلى أن المغرب قد لا يحتاج إلى التمويلات المبتكرة في عام 2027، في حال استمر استقرار الإيرادات الضريبية ونجحت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

