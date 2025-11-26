بحضور ياسر جلال، ثقافة الشيوخ تناقش ملفات الثقافة والإعلام
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد عمران، وذلك في مستهل أعمالها بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
ملفات الثقافة والإعلام والدبلوماسية الثقافية
وتناول الاجتماع مناقشة الإطار العام لأولويات اللجنة في ملفات الثقافة والإعلام والدبلوماسية الثقافية وحماية التراث، إلى جانب دراسة التشريعات المكملة لمنظومة الإعلام الوطنية، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي وبناء الهوية.
الفنان ياسر جلال
وشهد الاجتماع حضور النائب ياسر جلال، وكيل اللجنة، وعدد من أعضائها، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واعتماد خطة العمل خلال الفترة المقبلة.
