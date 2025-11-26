بحضور ياسر جلال، ثقافة الشيوخ تناقش ملفات الثقافة والإعلام

18 حجم الخط

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد عمران، وذلك في مستهل أعمالها بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ملفات الثقافة والإعلام والدبلوماسية الثقافية

وتناول الاجتماع مناقشة الإطار العام لأولويات اللجنة في ملفات الثقافة والإعلام والدبلوماسية الثقافية وحماية التراث، إلى جانب دراسة التشريعات المكملة لمنظومة الإعلام الوطنية، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي وبناء الهوية.

1000193820 1000193808 1000193799 1000193817 1000193814 1000193802

الفنان ياسر جلال

وشهد الاجتماع حضور النائب ياسر جلال، وكيل اللجنة، وعدد من أعضائها، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واعتماد خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.