لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ تناقش خطة عملها

بدأت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، أول اجتماعاتها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب د. شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق.

خطة عمل اللجنة

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة إقرار خطة عملها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني

يذكر أن انتخابات لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، أسفرت عن انتخاب النائب شوقي علام المفتي السابق، رئيسًا للجنة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

كما أسفرت انتخابات اللجنة عن انتخاب النائب محمد سليم السيد عطية أبو الخير، في منصب الوكيل الأول، ومحمد طه عليوة، في منصب الوكيل الثاني، وأحمد تركي في منصب أمين سر اللجنة.

