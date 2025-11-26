إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في 6 أكتوبر

18 حجم الخط

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث أكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بانقلاب سيارة أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلابها مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

