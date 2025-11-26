ألعاب نارية وزفة سيارات، احتفالات مبكرة لأنصار أحمد فرغلي بعد الحصر العددي في بورسعيد

18 حجم الخط

احتفل أنصار المرشح أحمد فرغلي مرشح مجلس النواب محافظة بورسعيد مبكرابعد إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين في الدائرة الثانية "زهور ـ مناخ ـ غرب ـ جنوب".

نتائج أولية بفوز أحمد فرغلي بنواب بورسعيد

واستقبل أنصار المرشح أحمد فرغلي نتيجة الحصر العددي بفرحة عارمة وهتافات وألعاب نارية وزفة سيارات قامت برفع صور وبنارات كبيرة الحجم للمرشح أحمد فرغلي مرددين " بالحب مش بالفلوس"

احتفالات أنصار أحمد فرغلي، فيتو

وافترش الآلاف من أهالي بورسعيد الرصيف المواجه للمدينة الرياضية أثناء إعلان الحصر العددي لجميع لجان بورسعيد في انتخابات النواب ببورسعيد بشكل كامل.

أنصار أحمد فرغلي يحتفلون بالنتائج الأولية لانتخابات النواب، فيتو

