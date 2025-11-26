الأربعاء 26 نوفمبر 2025
محافظات

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في اللجنة العامة بالمحلة

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في اللجنة العامة بالمحلة
أعلنت اللجنة العامة لدائرة مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية الحصر العددي لعملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب حيث كشفت عن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية والبالغ 429 ألفًا و186 ناخبًا.

وأشارت إلى أن عدد الحضور الذين أدلوا بأصواتهم 41 ألفًا و686 ناخبًا فيما سجلت اللجنة 38 ألفًا و359 صوتًا صحيحًا مقابل 3327 صوتًا باطلًا.

 

وجاء الحصر العددي لأصوات المرشحين كالتالي:
 

أحمد بلال البرلسي: 14 ألفًا و370 صوتًا

حامد الزعبلاوي: 13 ألفًا و586 صوتًا

محمود الكموني: 12 ألفًا و971 صوتًا

محمود الشامي: 11 ألفًا و563 صوتًا

مصطفى الجندي: 8775 صوتًا

خالد السراجي: 1708 أصوات

أحمد حبش: 3438 صوتًا

محمد خليفة أمين: 3598 صوتًا

مسعد فاروق: 1989 صوتًا

حمدي المحلاوي: 1288 صوتًا

محمود الشنهاب: 1289 صوتًا

أحمد أبو يوسف: 1079 صوتًا

جلال العسال: 1054 صوتًا
 

وتستمر اللجنة في استكمال الإجراءات الرسمية استعدادًا لإعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للقانون.

