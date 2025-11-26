الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

مسئولو الإسكان يتفقدون سير الأعمال في مشروعات حدائق أكتوبر

مشروعات
مشروعات
استقبل المهندس ياسر عبد الحليم  رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المهندس عمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، وذلك في زيارة موسعة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.
 

رافق "مندور" خلال الجولة كل من المهندس محمد زهير، معاون نائب رئيس الهيئة، والمهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز حدائق اكتوبر والمهندس أحمد شوقي قطاع التنمية بالهيئة ونواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات التنفيذية ومسئولي الشركات العاملة.
 

بدأت الزيارة بعرض تفصيلي استمع فيه نائب رئيس الهيئة لشرح كامل عن موقف مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط بمدينة حدائق أكتوبر، ونسب الإنجاز الحالية، وخطط استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
 

وعقب العرض، توجّه عمار مندور إلى جولة ميدانية بمشروع 810 عمارة  إسكان اجتماعي، لمتابعة الأعمال على أرض الواقع، والوقوف على معدلات التنفيذ، وتذليل أي عقبات قد تؤثر على سرعة الإنجاز، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة المطلوبة.
وشدّد نائب رئيس الهيئة خلال الجولة على  ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية وتحديد مواعيد نهائية واضحة للتسليم، ورفع كفاءة الإشراف والمتابعة اليومية بالموقع، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال الخدمية والمرافق، وضمان جاهزية الوحدات للتسليم فور الانتهاء دون أي ملاحظات فنية.
واختتم نائب رئيس الهيئة زيارته بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية لجميع مشروعات المدينة، دعمًا لخطة الدولة في توفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين في أسرع وقت وبأعلى جودة.

الاسكان المتوسط الاسكان الاجتماعي الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية

