بعد انتهاء التصويت، إجراءات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النوب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، بإشراف رئيس اللجنة، وبحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين الصادر لهم توكيل من مصلحة الشهر العقاري ، وذلك فور غلق صناديق الاقتراع بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يتم تسليم الحصر العددي للأصوات لوكلاء المرشحين في الجولة الثانية من انتخابات النواب، موضحة أن حضور الفرز والحصر العددي يكون للمرشح نفسه أو وكيل المرشح، ويكون معه توكيل من الشهر العقاري وليس المندوب.

إجراءات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب 2025



وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، بحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين أو القوائم وممثلي وسائل الإعلام والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).

يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

يتم حصر عدد الأصوات الباطلة، وتحديد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.:

يُسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبها من المرشحين أو ممثلي القوائم أو وكلائهم، بعد توقيع المستلم على محضر إجراءات الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

يتولى رئيس اللجنة حفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وكعوب دفاتر البطاقات المستخدمة، لكل نظام على حدة، داخل الجوالات المخصصة لذلك، ثم يغلقها باستخدام أقفال بلاستيكية تُسجل أرقامها بمحضر الفرز.

ويتم تسليم مستندات وأوراق الاقتراع إلى اللجان العامة، والتي تقوم بإثبات عدد الناخبين المقيدين وعدد الحاضرين وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة لكل من النظام الفردي والقوائم، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

يُعلن رئيس اللجنة العامة النتائج أمام الحضور ويُثبت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة في كشف تجميع الأصوات نموذج 14 ش فردي وقوائم بالأرقام والأحرف والتفقيط .

حالات بطلان الصوت الانتخابي



بطاقة الاقتراع باطلة في الحالات الآتية:

إذا استخدم الناخب بطاقة غير المسلمة له من رئيس اللجنة.

إذا وقع الناخب على البطاقة أو وضع علامة تدل على شخصه.



إذا لم يضع علامة واضحة على رأيه أو وضعها بشكل يصعب معه تحديد اختياره.

إذا تم التأشير على البطاقة بالقلم الرصاص.

إذا تضمّنت البطاقة أي شرط أو إشارة تخالف سرية التصويت

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025



وأجريت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

كما أجريت عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

خريطة توزيع اللجان الانتخابية في المحافظات



وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد الناخبين، بإجمالي 8 ملايين و621 ألفًا و305 ناخبين موزعين على 334 لجنة فرعية وتضم 19 دائرة فردية

تلتها محافظة الشرقية بإجمالي 4 ملايين و905 آلاف و724 ناخبًا، وألف و40 لجنة فرعية، و9 دوائر فردية.

ثم محافظة الدقهلية التي بلغ عدد ناخبيها 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب، موزعين علي 795 لجنة فرعية، وتضم 10 دوائر فردية.

وفي محافظة القليوبية، بلغ عدد الناخبين 3 ملايين و676 ألفًا و78 ناخبًا، موزعين على 500 لجنة فردية، وعدد الدوائر 6 دوائر فردية.

بينما سجلت محافظة الغربية نحو 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا، موزعين على 642 لجنة فرعية وتضم 7 دوائر انتخابية.

كما بلغ عدد الناخبين في محافظة المنوفية 2 مليون و973 ألفًا و483 ناخبًا، وضمت المحافظة 500 لجنة فرعية، بعدد 6 دوائر انتخابية.

فيما سجلت محافظة كفر الشيخ 2 مليون و420 ألفًا و183 ناخبًا، داخل 527 لجنة فرعية، وتضم 4 دوائر فردية.

و بلغ عدد الناخبين في دمياط مليونًا و161 ألفًا و992 ناخبًا، بواقع 179 لجنة فرعية، وتضم دائرتين انتخابيتين.

كما بلغ عدد الناخبين في الإسماعيلية مليونًا و9 آلاف و660 ناخبًا داخل 168 لجنة فرعية،وتضم 3 دوائر انتخابية.

بينما بلغ عدد الناخبين 548.654 ناخب موزعة على 50 لجنة فرعية، وتضم دائرتين انتخابيتين.

وبلغ عدد الناخبين في محافظة السويس 505.586 ناخب، موزعة على 41 لجنة فرعية وتضم دائرة انتخابية واحدة.

بينما سجلت محافظة شمال سيناء 317 ألفًا و767 ناخبًا، موزعة على 48 لجنة فرعية، وتضم دائرتين.

وفي شمال سيناء، بلغ عدد الناخبين 104 آلاف و362 ناخبًا موزعة على 18 لجنة فرعية وتضم دائرتين انتخابيتين.

ومن المقررإعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر، وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر

