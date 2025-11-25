الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية: دعم لوجيستي فوري للجان لحل مشكلة الكثافات

انتخابات
انتخابات
18 حجم الخط
ads

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تواصلت مع الإدارة العامة لشرطة الانتخابات، ومع قوات الأمن ورؤساء اللجان الفرعية، لتزويد اللجان التي تشهد كثافات مرتفعة بـ صناديق اقتراع إضافية وسواتر، بهدف سحب التكدس أمام المقرات وتيسير حركة الناخبين داخل اللجان وخارجها.

وأوضح بنداري أن هذا الدعم اللوجيستي “ سواء سواتر أو صناديق ”  يأتي لضمان انسيابية العملية الانتخابية وتجنب أي ازدحام قد يؤثر على سير التصويت.

 

وأكد المدير التنفيذي للهيئة استمرار تلقي الشكاوى من الناخبين والأحزاب والمرشحين بشأن متابعة سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع رؤساء اللجان العامة للنزول إلى اللجان الفرعية ومعالجة أي مشكلات تتعلق بالكثافات أو التنظيم.

 

وشدّد بنداري على أهمية التأكيد على رؤساء اللجان الفرعية بضرورة السماح فقط لحاملي التوكيلات القانونية بالتواجد داخل مقار اللجان أثناء عملية الفرز، واستلام النموذج المخصص للحصر العددي للأصوات في كل لجنة فرعية.

 

وأضاف أن رئيس اللجنة العامة هو المختص بإعلان الحصر العددي للأصوات فقط، وليس إعلان النتائج النهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الدعم اللوجيستى الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

وصيفا البريميرليج والليجا، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

انخفاض حاد بالقاهرة والأقصر 29، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

انفجار بركان إثيوبيا الهائل يسبب كارثة تفوق التوقعات، خبيرة: انتشار غاز قاتل في دول عربية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والمقاولون

حالات إلغاء التخصيص لشقق جنة بالطرح الجديد

انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت بلجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني

قضية رمضان صبحي، محامي المتهم الأول يدفع بانتفاء أركان الجريمة وغياب القصد الجنائي (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولدها، سيرة السيدة سكينة وألقابها وقصة مجيئها إلى مصر

أدعية الصباح لبث الأمل والحماس في النفوس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية