انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية: دعم لوجيستي فوري للجان لحل مشكلة الكثافات

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تواصلت مع الإدارة العامة لشرطة الانتخابات، ومع قوات الأمن ورؤساء اللجان الفرعية، لتزويد اللجان التي تشهد كثافات مرتفعة بـ صناديق اقتراع إضافية وسواتر، بهدف سحب التكدس أمام المقرات وتيسير حركة الناخبين داخل اللجان وخارجها.

وأوضح بنداري أن هذا الدعم اللوجيستي “ سواء سواتر أو صناديق ” يأتي لضمان انسيابية العملية الانتخابية وتجنب أي ازدحام قد يؤثر على سير التصويت.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة استمرار تلقي الشكاوى من الناخبين والأحزاب والمرشحين بشأن متابعة سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع رؤساء اللجان العامة للنزول إلى اللجان الفرعية ومعالجة أي مشكلات تتعلق بالكثافات أو التنظيم.

وشدّد بنداري على أهمية التأكيد على رؤساء اللجان الفرعية بضرورة السماح فقط لحاملي التوكيلات القانونية بالتواجد داخل مقار اللجان أثناء عملية الفرز، واستلام النموذج المخصص للحصر العددي للأصوات في كل لجنة فرعية.

وأضاف أن رئيس اللجنة العامة هو المختص بإعلان الحصر العددي للأصوات فقط، وليس إعلان النتائج النهائية.

